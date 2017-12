Blanes torna a representar la nova versió dels «Pastors i misteris»

Prop de 350 espectadors van assistir el passat cap de setmana al Teatre de Blanes a la representació dels Pastorets de la localitat, que porten per títol «Pastors i misteris». Es tracta d'una tradició 100% blanenca, una nova lectura basada en el text original del poeta blanenc Pere Puig i Llensa l'any 1929. L'obra va ser reversionada l'any passat gràcies a la suma d'esforços dels grups teatrals Grup de Pastorets de Blanes i El Mirall, i enguany s'ha representat per segon any consecutiu en dues sessions, tot incorporant algunes novetats respecte al 2016.