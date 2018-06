Deu mesos clamant justícia per al jove italià mort a Lloret

El pròxim 12 d'agost es complirà un any de la mort del jove italià, Niccolò Ciatti, en una discoteca de Lloret de Mar. El noi, que tenia 22 anys i es trobava de vacances amb uns amics, va rebre una coça mortal per part d'un home d'origen txetxè de 24 anys durant una baralla a l'interior del local.

I tot i que ja han passat gairebé deu mesos del tràgic succés, els fets encara no han estat jutjats. Per aquest motiu, des d'Itàlia, la família, els amics i els veïns del jove mort a Lloret, no han deixat d'impulsar accions i campanyes per demanar «justícia» per Niccolò Ciatti, sobretot a Scandicci (Florència), on vivia el noi.

La primera acció la va portar a terme la germana de la víctima qui, pocs dies després del crim, va iniciar una campanya impulsada per la plataforma Change.org destinada a recollir firmes per demanar al govern italià que donés suport a la família en la seva lluita per aconseguir justícia.

Des de llavors aquesta localitat italiana de prop de 50.000 habitants s'ha omplert de nombroses pancartes en les quals es demana «justícia per a en Niccolò», una consigna que també apareix en gorres, samarretes, polseres, calendaris i altres objectes que es venen amb la finalitat de recaptar fons perquè la família pugui afrontar els diferents costos judicials. Amb aquest mateix objectiu, diversos clubs esportius locals han organitzat competicions, s'han realitzat espectacles teatrals i musicals i diversos actes religiosos.



Aficionat de la Fiorentina

Alguns dels gestos més emotius, però, els ha protagonitzat l'equip de futbol del qual el jove era un gran aficionat: l'ACF Fiorentina. Al llarg de la temporada, l'estadi ha mantingut penjat el cartell en el qual es demana justícia; se li han dedicat nombrosos partits; i fins i tot alguns dels jugadors del primer equip van disputar un partit amistós a l'estadi Artemio Franchi amb els treballadors del mercat de Florència, on Ciatti treballava de fruiter. De fet, el vicepresident de la formació porpra, Gino Salica, va acudir al funeral del jove per entregar a la família una samarreta de l'equip amb les firmes de tots els jugadors.

Per la seva part, a Scandicci, els veïns han creat el Viola Club Niccolò Ciatti, una entitat d'aficionats a l'equip italià que compta amb l'estreta col·laboració de la formació porpra.

Els fets que van acabar amb la mort del jove italià es van produir cap a les tres de la matinada del 12 d'agost passat en una discoteca del centre de Lloret de Mar. Niccolò Ciatti era al local amb uns amics quan es va iniciar una baralla amb tres joves txetxens i va rebre una coça al cap que li va causar ferides irreversibles.

La víctima va ingressar poc després de la pallissa, en estat molt crític, a l'Hospital Josep Trueta de Girona , on va morir al cap d'unes hores.

El presumpte autor material del crim, Rassoul Bissoultanov, d'origen txetxè i resident a França, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra la mateixa nit, al passeig Marítim, juntament amb dos amics seus que també havien participat en la baralla.

Durant la seva declaració als jutjats de Blanes, el noi txetxè va explicar entre llàgrimes que, la nit dels fets, anava begut i drogat i que «no ho volia fer, que no volia matar-lo».

També va relatar que va arribar a Estrasburg (França) com a asilat polític amb la seva família, fugint del conflicte entre Txetxènia i Rússia, que és camioner de professió i que els seus pares depenen d'ell, ja que la seva mare estaria malalta i el seu pare a l'atur. Bissoultanov, és també un professional de la lluita lliure i hauria participat en diferents competicions d'arts marcials.

Després de declarar el jutge va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per al considerat autor material del cop que va provocar la mort al jove italià. Els altres dos, en canvi, van quedar en llibertat.