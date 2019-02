(Més) talent femení

Cors de Gofra / L'avi os té un secret

Autor: Maria Parr / Pedro Mañas · Il·lustradora: Zuzanna Celej · Editorial: Nórdica Libros / Kalandraka

176 pàgines · A partir de 9 anys · 2017 · Català - Castellà / 40 pàgines · Primers lectors · 2019 · Català - Castellà

Si el darrer divendres de gener parlàvem d'un clàssic contemporani de la il·lustració infantil, Helen Oxenbury, avui mirarem d'acostar-vos a Zuzanna Celej, menys coneguda, potser, però amb un talent creatiu evident que es consolida, a poc a poc, amb cada publicació.

Zuzanna Celej neix a Polònia, el 1982. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, decideix especialitzar-se en il·lustració editorial i avui ja compta amb més d'una vintena d'obres publicades. Sovint -malauradament-, el talent no és suficient. Celej ha publicat amb nombroses editorials, totes elles, però, comparteixen un projecte fort, en creixement, pel foment de la lectura i a favor d'una literatura infantil i juvenil de gran qualitat. No podem presentar-vos cada una de les obres de la il·lustradora -tot i que ens agradaria-; així doncs, us acostarem a dues de les quals considerem més rellevants. Comencem per Cors de Gofra.

Editat per Nórdica Libros -premi al Millor Llibre de l'Any 2015 per la revista italiana Andersen-, que ja fa un parell d'anys que aposta, després de consolidar el seu catàleg de narrativa adulta, per una línia de LiJ potent, acurada i pulcrament editada. Meravellosament escrit per Maria Parr, de qui -també- recomanem Tania Claravall, il·lustracions de Celej i traducció d'Alexandra Pujol.

En Trille i la Lena viuen en un petit poble de la costa noruega, Knert-Mathilde, són veïns i amics inseparables. Ella és intrèpida, curiosa, espontània; en Trille és reflexiu, tranquil, més prudent. Junts formen un tàndem perfecte. Quantes aventures es poden viure d'un Sant Joan al següent? I quantes poden acabar en catàstrofe? Moltíssimes! Sort que, de tornada, sempre els esperen les gofres calentetes de la tia-àvia.

Quotidianitat infantil narrada de forma evocadora al voltant d'un entorn rural, que fa, d'aquesta, una novel·la d'aires costumistes, fins i tot un punt nostàlgics. Us recordarà l'obra d'Astrid Lindgren, tot i que més plàcida, pel que té de carismàtica i trapella, potser també a les vostres lectures infantils... El pas del temps cosint aventures, tibant la curiositat, afegint-hi moments d'emoció i dramatisme net i necessari, fent-los créixer. El disseny del llibre és delicat, elegant. Les il·lustracions, d'extrema sensibilitat, enriqueixen el text i el porten a un nivell altíssim, dins de la narrativa infantil. Una història preciosa, amb un polsim de tot, una de les que es queden.

L'últim dels títols que us proposem és un àlbum il·lustrat, una novetat de l'editorial Kalandraka dins de la col·lecció Llibres per somiar: L'Avi Os té un secret.

L'autor del text, Pedro Mañas, ens situa enmig d'un bosc nevat. Una natura humanitzada que és un personatge més d'aquesta història protagonitzada per un Avi Os. L'Avi mira de recordar, amb l'ajuda de la Mare Corb, on ha amagat el seu secret. No hi és entre les branques, ni al cau, ni tampoc al llac€ On el deu haver posat? El misteri envolta aquesta obra, amb metàfores que accentuen la tonalitat descriptiva de la història. Molt dolça, ideal per a primers lectors, ja que combina amb habilitat primers conceptes -antònims, espacials, estacions, animals...- amb una gran poètica narrativa.

Zuzanna Celej sorprèn amb il·lustracions fetes a base de llapis de colors, aquarel·la i aplicacions de paper amb diferents textures. El resultat és una atmosfera màgica, serena, en la qual els personatges i els espais són representats amb una subtil expressivitat i realisme. Hi ha, a més, força diversitat de plans i enquadraments que accentuen el dinamisme del relat. Imatges plenes de contrastos de llum i d'ombres, en les quals els colors van guanyant presència a mesura que es desvetlla l'intrigant secret de l'Avi Os.

Llibres i històries d'hivern que us escalfaran a poc a poc, i bé. No us els perdeu.

Una cançó de molt lluny

Autor: A. F. Harrold · Il·lustrador Levi Pinfold · Traducció: Xavier Pàmies · Editorial: Blackie Books

240 pàgines · A partir de 12 anys · 2019 · Català - Castellà

En Nick té un secret. Al soterrani de casa seva sona una cançó misteriosa. Val més que no ho sàpiga ningú, d'on surt aquesta música. Cada dia a classe veu la Frank, una nena que també té un secret. Se sent sola, però no ho vol dir a ningú. Una tarda, en Nick descobrirà el secret de la Frank. I ella, el d'en Nick. Però tots els secrets contenen perills: en aquest soterrani hi ha finestres que donen a altres mons i éssers que les volen travessar. Només en Nick i la Frank els poden aturar. Els doneu un cop de mà?

Un tresor a la neu

Autor: Marie Mcswigan · Traductor: Marc Donat · Editorial: Viena

168 pàgines · A partir de 10 anys · 2017 · Català

A Noruega, ningú no oblidarà l'hivern del 1940. Soldats alemanys van ocupar el país i van arribar fins i tot al poblet de Riswyk, on vivien en Peter Lundstrom i la seva família. Escapar-se del seu control semblava del tot impossible... però l'oncle Victor va explicar a en Peter com podien burlar l'enemic i salvar Noruega dels nazis: es tractava que ell i els seus amics passessin lingots d'or valorats en 9 milions de dòlars amagats als seus trineus, fent veure que feien curses entre ells, i els duguessin a la costa, on trobarien un vaixell aliat que portaria el tresor de Noruega a un lloc segur.