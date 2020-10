Rifkin's Festival recupera Gina Gershon per a un paper important i a l'altura del seu talent després que en els darrers anys l'actriu s'ha deixat veure majoritàriament de secundària en pel·lícules que no la mereixien. Coincideix, a més, amb l'onada reivindicativa d'un dels seus treballs més polèmics, Showgirls. Paga la pena veure, en aquest sentit, el documental disponible a Filmin You don't Nomi, que analitza la seva conversió en un film de culte.