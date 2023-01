Darrera oportunitat

Han prorrogat una setmana més una de les exposicions més interessants i, al mateix temps, menys visibles en aquest sud que no deixa de ser el nord d’un país massa acostumat a mirar-se el melic (situat a Barcelona). Doncs això: l’aposta per la plàstica en clau femenina troba a l’espai de Perpinyà un excel·lent refugi gràcies a figures com les de Camilla Adami, Nazanin Pouyandeh o Barbara Navi, aquesta última responsable de la mostra actualment en curs. Què tenen en comú, per complicar-ho encara un xic més, la majoria d’aquestes creadores? Doncs que són figuratives. I no una figuració qualsevol: flirtegen sense pietat amb una tradició eminentment masculina i, al mateix temps, pouen en el vast mercat iconogràfic allò que més els convé, alienes a la falsa divisió entre alta i baixa cultura. Aneu a Perpinyà, de debò que paga la pena.