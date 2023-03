La comèdia espanyola està vivint un bon moment de forma comercial, tot i que en termes artístics costa de trobar-ne que siguin realment divertides i no caiguin en un mar de tòpics. Mari(dos) és de les que parteix d’una premissa molt clàssica per lliurar-se a una successió molt tradicional d’embolics sentimentals, però paga molt la pena per l’honestedat amb què afronta la història i el carisma de tots els seus intèrprets. Veient la reacció del públic amb el tràiler queda clar que aquest film de Lucía Alemany (autora de diferents capítols de les sèries Élite i Vida perfecta, i també de la notable La inocencia) pot ser una de les sorpreses comercials de la temporada. De fet, els avançaments que s’han vist donen la justa mesura del que t’hi trobes: una successió de gags i diàlegs ben elaborats, la majoria centrats a desmuntar la masculinitat tal i com l’havíem entès durant masses anys, que fins i tot es permet el luxe de tornar-se força emotiva en alguns passatges.

Els protagonistes de Mari(dos) són Toni i Emilio, dos homes que no es coneixen d’absolutament res però una nit reben una trucada gairebé idèntica: les seves respectives dones han patit un accident en una estació d’esquí després d’un allau i estan ingressades en un hospital de muntanya. Quan arriben al centre sanitari corren cap al mostrador i les seves veus se solapen preguntant pel mateix nom. Ambdós homes pregunten per la Laura. Al principi creuen que és una curiosa coincidència, però aviat descobreixen què està passant realment: resulta que estan casats amb la mateixa dona, Laura, que ha portat una doble vida durant un bon grapat d’anys sense que cap dels dos en fos conscient. Per descomptat que els homes entren en competició per veure qui és el marit més legítim de la dona, ja que en continuem enamorats. El problema és que la Laura trigarà a recuperar la consciència i Toni i Emilio, que no tenen més remei que aprendre a conviure en un lloc aïllat per la neu, comencen a empatitzar l’un amb l’altre. El contrastat talent de Paco León i Ernesto Alterio per a la comèdia és un dels principals atractius de Mari(dos), que també compta amb secundaris tan afectius com Celia Freijeiro, Raúl Cimas, Emma Hernández, Lucía Gómez, María Córdoba, Kirill Bunegin i Marta Costa.