Com érem pocs...

Sembla ser, benvolguts lectors, que des del passat divendres als dirigents i possibles candidats polítics figuerencs la por els fa tremolar i petar les dents, alhora que un cúmul de gotes de suor freda humidifiquen de manera permanent els seus fronts. I no és per a menys perquè el passat divendres es va fer públic que el flautista de Hamelin, després d'haver estat, com la bella del bosc o els maçons, o com les llebres amb un ull tancat i un altre obert, dorment, avisa que està creant una nova eina política (la que responia a les sigles DC, Democràcia Ciutadana li ha quedat inservible perquè el que no s'usa s'atrofia) amb la qual poder «Capgirar el panorama polític de Figueres».

Diuen que, de moment, no saben quin nom posar-li a la criatura, i estan dubtant si batejar-la amb les sigles ADM (Armes de destrucció massiva) o posar-li en anglés (WMD, Weapons of mass destruction) perquè, encara que sigui el mateix, ja saben, en l'idioma dels fills de la gran bretona queda una mica més chic i alhora també més dissimulat. En fi, tot al més pur estil comte-duc: « para que surta el efecto sin que se note el cuidado». He llegit la crònica de l' Anna Font sobre el fenomen presentador i declaratiu i, la veritat, el que més gràcia m'ha fet ha estat que es declarin que no són «ni de dretes ni d'esquerres» perquè he pensat: caram!, el polític municipal més radicalment esquerrà (no d'ERC) de tots els que es fan i es desfan a la surrealista Figueres, tant que el malaguanyat alcalde socialista Ametlla el va titllar de «dinamiter» i un altre també socialista, Armangué, el va expulsar del seu govern «pels seus efectes destructius», del cavall del qual ha caigut per intentar formar un Moviment, comunió de tots els figuerencs en els ideals d'aquest capgirament al marge de les ideologies o que les incorpori totes? És que ha llegit El crepúsculo de las ideologías? Seguint en aquesta mateixa línia del « be water», diuen que el grup està format per «gent amb diversitats polítiques amb la ciutat com epicentre». O sigui que, com que érem pocs i no en teníem prou oferta, fem parir l'àvia i, al mateix temps, una crida a un Fuenteovejuna entorn de la nova criatura. Molt bé, molt bé; un epicentre és el punt de la superfície de la Terra situat a la vertical que passa pel focus d'un terratrèmol. Estem parlant d'un sisme o d'un nou part de les muntanyes?