L'Audiència decidirà sobre els tres policies en pràctiques

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Girona va celebrar ahir la vista del cas dels tres agents en pràctiques de la Guàrdia Urbana de Figueres que van interposar una denúncia contra l'Ajuntament de la localitat per no haver percebut la totalitat de les retribucions que, segons ells, els corresponien. Durant el judici, l'advocat dels futurs policies –Sergi Fernández– va defensar la denúncia presentada, assegurant que s'havia vulnerat el conveni laboral vigent de la plantilla, motiu pel qual s'hauria de pagar els 6.393 euros que no haurien cobrat a cadascun dels tres demandants.

Per un altre costat, la defensa del consistori va al·legar que «aquest curs no disposa d'una condició professional» i, per tant, «no es poden equiparar unes pràctiques a la prestació d'un servei». L'advocat de l'Ajuntament alt-empordanès va demanar, doncs, la desestimació d'aquesta demanda, que podria «suposar un greuge per a la resta del funcionariat».

Durant la vista, també van comparèixer en condició de testimonis i citats per la part demandant el regidor de Recursos Humans, Jordi Masquef, l'anterior cap de Recursos Humans quan van passar els fets, Josep Maria Sais, i el Cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep Maria Riera.

Aquest darrer va negar que s'hagués reunit mai amb els tres aspirants que van superar les proves d'accés i va explicar que des del primer moment «sempre els havien derivat a Recursos Humans». Riera va explicar que «en cap moment va prometre res a ningú» i que no era ell qui decidia «què cobra un funcionari de la policia, inclús quan està en pràctiques». El judici ha quedat vist per a sentència.