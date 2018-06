Petits comerciants de Sant Martí d'Empúries critiquen que el casament del magnat nord-americà els obligués a tancar

Els vigilants de seguretat han desaparegut i les tanques que divendres blindaven l'accés al conjunt històric de Sant Martí d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà), tornen a estar obertes. Els turistes han tornat al nucli de població on ahir es va celebrar una festa prèvia al casament d'un magnat nord-americà. Segons algunes fonts, entre la llista de convidats hi ha l'expresident d'Estats Units Barack Obama o els actors Will Smith i Salma Hayek. El casament es farà aquesta tarda a les ruïnes d'Empúries. El jaciment tancarà "excepcionalment" a les cinc de la tarda.

Els més "enfadats" amb el casament són els petits comerciants de Sant Martí. Segons ha explicat Abdon Ablard, de la botiga Odissea, no van rebre suficient informació i ni tan sols sabien que no podrien rebre clients. "Tot es va portar amb molt secretisme, vam demanar informació i ens van dir que només afectaria a la plaça", ha explicat. La botiga està situada en un dels carrers adjacents. Quan van obrir, però, es van trobar que hi havia tanques a totes les entrades del nucli històric i, per tant, els clients no podien arribar fins a la botiga.

Plaça de Sant Martí d'Empúries

Ablard critica que no han rebut cap tipus de compensació. Per això, assegura que estan "molt cabrejats" i que demanaran explicacions tant a l'empresa organitzadora de l'esdeveniment com al mateix ajuntament. A més, també ha afirmat que va ser "molt violent" per als veïns de la zona haver-se d'identificar per accedir a casa i tenir limitats els moviments. "Hi haurà gent que li faci gràcia que vingui l'Obama o en Will Smith, però a d'altres ens és ben bé igual", ha exposat.

A la plaça hi ha, també, una parada d'artesania que se situa al costat de l'església diàriament. Una de les responsables ha explicat que els van "prohibir" anar a treballar tot i tenir un contracte amb l'ajuntament de l'Escala. Després de molt "batallar", han aconseguit cobrar una compensació però assegura que no és ni de bon tros la que consideren adequada. "Ens hem sentit maltractats", ha dit.

Al voltant de la plaça hi ha cinc restaurants, que divendres no van poder obrir amb normalitat. Joan Malé, propietari de Can Roures, ha explicat que ja fa mesos els hi van preguntar quan costaria fer-los tancar durant tot un dia. "Hi havia molt secretisme, no ens van dir per què era", ha dit. Finalment van arribar a un acord per cobrar una indemnització econòmica. Segons ha detallat, es va calcular en base al que guanyen habitualment per obrir un divendres d'estiu.