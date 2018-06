Empúries es rendeix als peus d'un magnat

Podria convertir-se en un dels casaments de l'any, però per als turistes és el motiu pel qual no han pogut visitar la vila històrica de Sant Martí d'Empúries. L'entrada al nucli es va blindar ahir completament a qualsevol visitant, mentre que en el seu interior els restaurants tenien la persiana abaixada i als carrers els inundava la quietud. Només s'hi veia passejar algun visitant i periodistes -càmera en mà-que havien aconseguit esquivar les mesures de seguretat.

L'enllaç de Kimbal Musk, germà del magnat nord-americà Elon Musk (fundador de PayPal, propietari de Tesla, Space X i SolarCity), s'ha dut amb el màxim secretisme i ha trasbalsat l'entorn d'Empúries. Musk es casa avui al jaciment arqueològic, però ahir es va celebrar una festa prèvia a l'enllaç. Sant Martí va ser el lloc triat i, en conseqüència, el nucli es va blindar durant tot ahir.

Un únic establiment estava autoritzat a treballar: el restaurant Esculapi, amb una doble tanca perimetral. Els cambrers preparaven el que hores més tard es convertiria en una festa prèvia a l'esperat casament, el motiu pel qual els veïns estaven confinats a casa, els restaurants tancats i barrats, i els turistes expulsats. Un cartell a l'aparcament de l'entrada de Sant Martí ja ho advertia: «Poble i restaurants tancats». Els establiments no van tancar per voluntat, sinó que formava part de tot el paquet de seguretat.

«L'Ajuntament de l'Escala ens ha fet tancar pel casament d'un miltimilionaria americà», explicava un dels restauradors. Segons algunes fonts, el tancament obligat s'hauria compensat amb una quantia de diners als negocis. L'alcalde de l'Escala ha declinat fer declaracions respecte a això. El germà del multimilionari s'unirà en matrimoni amb Christiana Wyly, una activista mediambiental i filla del també magnat i empresari de Texas Sam Wyly. La cerimònia serà privada i l'horari de tancament de les ruïnes s'avança avui a les cinc de la tarda, segons fonts del departament de Cultura de la Generalitat.

L'expectació de la boda es trasllada, sobretot, a la llista de convidats. I és que segons algunes fonts hi hauria l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, l'actor Will Smith i fins i tot alguns assenyalen que hi podria assistir també la cantant Beyoncé. Fins ahir no es tenia constància que l'expresident nord-americà hagués arribat a Catalunya; sí que hi és, però, l'empresari i inversor Rupert Murdoch, propietari de la cadena Fox News i dels diaris The Sun i The Times; segons ha pogut saber Diari de Girona, ahir va aterrar a l'aeroport de Vilobí d'Onyar, on està previst que avui arribi el nuvi, cridat a ser el protagonista d'un esdeveniment que reunirà 300 convidats. Segons l'agència EFE, el restaurant El Molí de l'Escala cuinarà el menú del casament i els treballadors presents en l'esdeveniment tenen prohibit portar mòbils per evitar la filtració d'imatges.

«És veritat que ve el Rei?»

Però el desplegament de seguretat va agafar per sorpresa els visitants, que es trobaven, estupefactes, amb el poble blindat. «És veritat que ve el Rei?», preguntaven alguns dels visitants, que desconeixien els motius del desplegament de seguretat. Nombrosos turistes van topar amb les tanques i el vigilant de seguretat que les custodiava, però el desenllaç era previsible: mitja volta i cap a la platja.

Uns visitants de Barcelona s'havia desplaçat amb autobús fins a Sant Martí d'Empúries en una visita turística. «Entendríem que es tanqués el recinte on hi fan la celebració, però no tot el poble», diu la Maria Rosa. «És una llàstima i una vergonya perquè havíem vingut expressament per visitar-ho», afegia la Glòria. Un grup de tres turistes francesos també van topar amb les mesures de seguretat. «No podem ni entrar a comprar un gelat o un refresc, suposo que a cop de talonari es pot aconseguir tot», es queixaven. En el seu cas, també van marxar sense visitar Sant Martí. Pitjor és la situació dels residents del conjunt històric, que s'hauran de mantenir confinats als immobles, lamentava un dels veïns.

Màxim secretisme

Tampoc han tingut sort aquells que vulguin gaudir d'un àpat o una estada a l'hostal spa Empúries, als peus de la platja i a escassos metres de les ruïnes. Als peus del recinte hi llueixen els cartells de «Tancat» i «Esdeveniment Privat». L'anglès predomina com mai a les terrasses de l'hostal, mentre dos vigilants de seguretat custodien els accessos (val a dir que sense èxit suficient).

Dins l'Empúries, el personal manté la confidencialitat sobre l'esdeveniment que acolliran, però l'hermetisme no fa més que assenyalar-los com l'allotjament seleccionat per al casament. Ahir encara era possible passejar per Empúries, gaudir de la platja i passejar pel camí que recorre la costa de l'Escala, però davant l'imminent enllaç d'avui, la seguretat podria ser més restrictiva. Kimbal Musk i Christiana Wyly ja van celebrar un primer casament el passat 7 d'abril a Dallas (EUA).