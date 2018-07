L'alcalde de l'Escala defensa el tancament de Sant Martí perquè "promociona" el poble

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, defensa el tancament del nucli de Sant Martí d'Empúries aquest divendres pel casament del magnat nord-americà i assegura que l'esdeveniment ha servit per "promocionar" el municipi. Puga afirma que el procediment que es va fer servir és similar al que s'aplica en d'altres esdeveniments com ara el rodatge d'una pel·lícula i que els seus promotors van pactar amb els negocis afectats les compensacions.

A més, ha dit, van abonar a l'Ajuntament uns 10.000 euros en concepte de taxes per ocupació de la via pública i de reforç de seguretat. El batlle diu que l'enllaç ha aparegut a premsa de tot el món i que els convidats (gent d'alt poder adquisitiu) van allotjar-se a la zona. "A la badia s'hi va fondejar un dels velers més grans del món i el Molí de l'Escala es va encarregar d'elaborar el càtering", ha remarcat.

Puga ha respost aquest dilluns a les crítiques rebudes pel tancament aquest divendres del nucli de Sant Martí d'Empúries per la celebració de la festa prèvia al casament d'un magnat nord-americà, germà del propietari de Tesla. L'alcalde assegura que l'esdeveniment ha servit per promocionar el municipi i ha portat el seu nom a diaris d'arreu del món.

El batlle ha explicat que l'empresa que organitzava l'enllaç va ser qui es va posar en contacte amb els negocis de la zona i va pactar amb ells les indemnitzacions per aturar durant unes hores les seves activitats. També va abonar a l'Ajuntament, tal i com estableixen les ordenances municipals, uns 10.000 euros en concepte de taxes d'ocupació de la via pública i pel reforç de vigilància al qual es va haver de fer front.

L'alcalde ha tret importància al tancament de l'espai i ha recordat que es tracta d'un procediment habitual similar al que es produeix quan una empresa hi contacta per rodar un anunci. "Va estar tancat des de la una del migdia fins al vespre, no és res fora del que es considera normal", ha insistit.

La situació, però, va provocar malestar entre els turistes que divendres s'havien desplaçat al municipi per a visitar la zona i entre alguns petits comerciants de Sant Martí. El dissabte, els vigilants de seguretat van desaparèixer i els turistes van poder tornar a circular lliurement pel conjunt històric. Els actes es van desplaçar aleshores a les ruïnes d'Empúries, on es va celebrar l'enllaç, que va tancar excepcionalment a les cinc de la tarda. Entre els convidats, hi havia Will Smith, Gwyneth Paltrow o Salma Hayek. A la llista, però, també hi figurava l'expresident dels Estats Units Barack Obama.