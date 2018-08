Cs de Figueres difon un vídeo arrencant llaços grocs dels voltants de la presó

La polèmica per la retirada dels llaços grocs continua. Ciutadans ha difós un vídeo a les xarxes socials on es veu com un grup de persones relacionades amb el partit retiren llaços grocs als voltants de la presó Puig de les Basses. En l'enregistrament -i acompanyat d'una desena de persones- s'hi identifica el portaveu del partit a l'Ajuntament, Héctor Amelló, i també diputat al Parlament de Catalunya.



El partit diu que continua treballant "perquè els carrers estiguin lliures de simbologia partidista" per garantir la "neutralitat dels espais públics". De fet, ahir també es va fer públic un vídeo on es veia el secretari de l'Ajuntament de l'Escala retirant els llaços grocs de davant de l'Ajuntament.







?Seguimos trabajando para que las calles estén libres de simbología partidista. Hoy los compañeros de @CsFigueres se han sumado a la campaña #SonDeTodos para garantizar la neutralidad de los espacios públicos pic.twitter.com/1bveyVATpS „ Ciutadans (@CiutadansCs) 22 de agosto de 2018