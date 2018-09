Ajuntament de Figueres i sindicats es reuneixen avui per desencallar el conflicte

L'Ajuntament de Figueres i els sindicats es reuneixen avui per intentar desencallar el conflicte amb la Guàrdia Urbana, que des de l'1 d'agost no fa hores extres en senyal de protesta. Avui és la data fixada en què es preveu que el consistori presenti una proposta als sindicats per intentar resoldre el conflicte laboral. El sindicat SAP-PL reclamava més agents de policia i l'aplicació de la valoració de llocs de treball, però l'Ajuntament sostenia que la llei no els ho permetia. La plantilla fa anys que està infradotada i s'hauria d'incrementar amb divuit efectius més per arribar fins als noranta. Actualment en són una setantena.

Els sindicats es mantenen expectants a la proposta que avui se'ls presenta –tal com s'havia compromès el govern municipal– però de moment no acceptaran cap proposta que no inclogui les seves demandes. Des de l'Ajuntament, emplacen les valoracions un cop s'hagi tancat la reunió amb les parts implicades. Les negociacions s'han centrat a buscar una manera d'incrementar el sou sense haver d'aplicar la catalogació de llocs de treball que l'Ajuntament sosté que la llei no permet.

La Guàrdia Urbana no fa hores extres des de principis d'agost i això va afectar esdeveniments com l'Acústica. Per garantir la seguretat del festival –que va dur a la ciutat 108.000 persones– l'administració local va modificar els horaris de part de la plantilla policial, traslladant els del torn de matí al de nit.



«Farts d'incompliments»

La decisió de deixar de fer hores extres la va prendre la Policia Local «farta dels incompliments». Cada agent fa unes 150 hores de més de mitjana cada any i el malestar laboral va acabar esclatant en forma de protesta. Des de l'agost, s'han limitat a complir el seu horari laboral fixat.

A la protesta també s'hi van sumar altres treballadors de l'Ajuntament, que també reclamaven que s'apliqués la valoració de llocs de treball aprovada el 2011.

L'Ajuntament ja va intentar frenar la protesta amb una reunió el passat 1 d'agost, el primer dia en què van anunciar que no farien hores extres, però finalment es va tancar sense cap acord perquè no se'ls havia presentat cap proposta. El conflicte s'ha mantingut durant tot l'agost.