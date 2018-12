Cs exigeix a la Generalitat que liciti la nova escola Carme Guasch per al 2019

El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona i portaveu municipal a Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una proposta de resolució parlamentària perquè la nova escola Carme Guasch sigui una realitat el 2019. "Avui dia, malgrat els anuncis de l'Ajuntament i de la Generalitat, la realitat és que no existeix ni compromís ni calendari concret per a aquest equipament educatiu", ha manifestat el diputat.

En la proposta de resolució parlamentària, el diputat autonòmic exigeix que la Generalitat incorpori "una partida en el pressupost de 2019 per a la construcció de l'escola" i inclogui el projecte en el Pla d'Infraestructures Educatives de Catalunya. A més, considera imprescindible que tant "la Generalitat com l'Ajuntament de Figueres tinguin redactats tots els estudis, projectes i avantprojectes en el primer trimestre de 2019 i licitin l'obra abans de finalitzar 2019".

Amelló ha recordat que l'escola Carme Guasch va obrir el 2006 i ha realitzat tota la seva activitat lectiva en barracons. "Porta 12 anys en funcionament, té més de 450 alumnes i sempre ha estat en barracons, malgrat les reiterades reivindicacions dels pares perquè es construeixi un edifici, ja n'hi ha prou!" ha lamentat el diputat autonòmic.

El regidor ha volgut recordar que el passat 15 de novembre el departament de Justícia va traspassar al departament d'Educació l'antiga presó de Figueres, que és on ha de situar-se el centre, i que l'Ajuntament ha d'assumir la redacció del projecte -que té un cost de 325.000 euros-. "Però aquí ningú ha fet res més que anuncis i els nens segueixen en barracons", ha finalitzat.