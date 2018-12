Detenen un home a Capmany amb 163 quilos d'haixix

Els Mossos d'Esquadra van enxampar un home circulant per l'autopista a l'altura de Capmany amb 163 quilos d'haixix valorat al mercat en 250.000 euros. El detingut –un home de 35 anys de nacionalitat espanyola– és veí de Fuengirola. Els fets van passar el 14 de desembre, al punt quilomètric 10,4 de l'AP-7, dins el terme municipal de Capmany on una patrulla de trànsit estava fent un control de velocitat. Els agents van detectar un turisme amb excés de velocitat i el van intentar aturar a la sortida de la Jonquera.

En veure les indicacions que feien, inicialment el conductor va seguir el cotxe patrulla, però abans de sortir pel peatge, va donar mitja volta per una zona amb cons i es va incorporar de nou a l'autopista en sentit sud. Els mossos el van seguir i el van localitzar quan intentava amagar el vehicle en una àrea de descans situada al quilòmetre 12 de l'AP-7. Dins el turisme hi havia cinc paquets de grans dimensions amb haixix. El conductor va quedar detingut per la seva presumpta implicació en un delicte de tràfic de drogues.