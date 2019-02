Un promotor es querella contra l'alcaldessa i dos exregidors de Roses

Un promotor Immobiliari, Xavier Sala Casellas, d'Immogestió SL ha presentat una querella criminal contra l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i els exregidors Carles Pàramo i Sílvia Ripoll per un presumpte delicte de prevaricació en el qual implica també tècnics municipals.

L'exregidor i exalcalde, Carles Pàramo ha fet arribar un comunicat en el qual diu que lamenten que l'objectiu "no és altre que el de perjudicar la imatge d'aquestes persones, un acte de revenja irracional aprofitant la proximitat d'una nova convocatòria electoral".

La querella implica també en un suposat delicte de prevaricació al secretari general, l'arquitecte cap d'urbanisme, una altra arquitecta municipal i el servei judicial.

El promotor se sent perjudicat per la tramitació administrativa de quatre llicències d'obres que s'han anat resolent segons el marc urbanístic vigent en cada moment, primer del PGOU de 1993, després en el del POUM del 2010 i, finalment, de nou, en el del PGOU de 1993, a causa de l'anul·lació per part del TSJC del POUM de 2010. Ho expliquen els mateixos afectats que consideren que s'entendria si s'optés per la via del contenciós administratiu contra un acord administratiu i en defensa dels drets davant una suposada situació d'injustícia o arbitrarietat. Però no entenen que es faci per la via penal contra els diferents càrrecs municipals i tècnics.

Les llicències són per obres diferents durant les quals considera que se'l va perjudicar. En un dels casos, per exemple, se'l va obligar a soterrar una línia elèctrica; o el va afectar la construcció d'un mur en una finca propera. També denuncia que es va deixar edificar en una zona verda i que es van deixar construir quatre habitatges en comptes de dos en una parcel·la.

Segons el comunicat, el promotor "és conscient que tots els actes administratius propis de la tramitació urbanística, siguin en la tramitació de llicències d'obres o derivats de la disciplina urbanística, són actes reglats, és a dir, actes en els quals el paper dels polítics electes, membres de la Junta de Govern Local, no és altre que el d'aprovar o denegar les diferents propostes d'acord presentades pels funcionaris, tècnics i jurídics, responsables del servei".