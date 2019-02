El PDeCAT busca l'abstenció del PP per poder aprovar els pressupostos

El govern de Figueres va reprendre la setmana passada la ronda de converses amb l'oposició per validar els pressupostos municipals. Ja s'han reunit amb el PSC, que hi votarà a favor, i el PP, amb qui estan pendents de tancar serrells. Amb la resta de formacions, el govern preveu trobar-se aquesta setmana, tot i que Cs no està obert a negociar i ja ha avançat que hi votarà en contra.

De les primeres converses del mes de gener, el PSC ja va avançar que donaria suport als comptes municipals, però no ha estat fins aquesta darrera setmana que el govern ha presentat el document als grups municipals.

Segons fonts municipals, la reunió amb ERC està prevista per a avui però no s'ha concretat encara quan serà el torn de la CUP i CExF. El pressupst del PDeCAT ja compta amb deu vots afirmatius (set del govern i tres del PSC) i necessita almenys dues abstencions per tirar-lo endavant.

Amb qui també tenen previst reunir-se en els propers dies és amb la formació taronja, malgrat que ja ha anunciat el seu vot negatiu. L'anunci ha arribat tres dies després que el president espanyol Pedro Sánchez convoqués eleccions anticipades.



Vot negatiu de Cs

El portaveu municipal de Cs, Héctor Amelló, ha anunciat que el govern del PDeCAT no tindrà el seu suport, un posicionament que des del govern s'atribueix a la precampanya electoral. «Qualsevol suport als comptes que volen presentar els partits separatistes suposa una traïció al constitucionalisme», diu Amelló.

Davant les negociacions del PDeCAT amb la resta de partits del bloc del 155, Cs ha criticat que tant socialistes com populars facilitin l'aprovació del pressupost municipal i ho considera «una traïció als seus votants».

Respecte a això, el portaveu del PSC, Pere Casellas, ha defensat l'acord arribat amb el PDeCAT. «Per a nosaltres el més important és la ciutat i és urgent arribar a acords i deixar a un costat el sectarisme», ha insistit Casellas.

Els socialistes estan acabant d'ultimar el pacte amb el govern municipal, que passa per incrementar el pressupost de cultura, la contractació d'agents de la Guàrdia Urbana, la redacció del projecte de rehabilitació del carrer Avinyonet i la millora de la sala fitnes del pavelló d'esports.

De la mateixa manera s'ha manifestat la portaveu del PP, Maria Àngels Olmedo. «A nosaltres ens varen votar per vetllar per Figueres i la ciutat és la prioritat», insisteix Olmedo.



L'abstenció del PP

L'abstenció dels dos regidors del PP és més a prop després que ahir la portaveu del grup assistís a una trobada entre tècnics municipals i l'empresa encarregada de substituir la il·luminació de l'Albert Gurt.

La renovació de l'enllumenat era un dels acords del pressupost de l'any passat, el compliment del qual condicionava facilitar l'aprovació dels comptes d'enguany.

La portaveu també vol que la resta d'acords pendents tirin endavant. Es tracta de l'ampliació i millora d'espais esportius al barri Horta Capallera i el canvi d'horari de la càrrega i descàrrega. El grup municipal també està treballant en propostes per al pressupost d'enguany que no s'han fet públiques.