Repte solidari a Figueres per ajudar un orfenat a Uganda

Més de 8.800 quilòmetres separen Figueres d'Uganda, però la distància no és cap impediment per a la solidaritat. Malgrat que el país centre-africà té una situació estable, el cert és que més d'un terç de la població viu per sota de l'índex de pobresa i els infants en són els principals damnificats.

Llits, llibres i menjar

L'escola-orfenat necessita llits, sabates, llençols i mantes però també material per al col·legi com ara llibres, llapissos, colors i regles. A més, també necessiten comprar menjar així com sabates i roba.

El repte busca recollir fons per ajudar els nens ugandesos, tant en l'àmbit educatiu com en el sanitari. Al juliol un grup de figuerencs, entre els quals hi ha Sònia Fuentes, viatja fins a Entebbe per conèixer in situ com viuen els nens i nenes i quines són les necessitats concretes del centre. Un cop allà, el grup de voluntaris comprovarà les urgències del centre i en tornar a Figueres continuaran treballant-hi.

També preveu organitzar un sopar benèfic al Xiringuito X d'Empuriabrava aquest estiu per continuar amb la iniciativa solidària i fa una crida a la implicació de la gent. «L'única manera de trencar el cercle de la pobresa és que els nens vagin a l'escola», subratlla Sònia Fuentes. I insisteix que aquells que no ho fan o bé comencen a treballar o bé contrauen matrimoni, en el cas de les nenes.

El col·legi va començar amb 25 nens el 1999 de la mà de Deborah Kaaya i ara són més de dos centenars. La majoria són nens amb problemes i el centre utilitza la música per afrontar les adversitats. Van impulsar el Cor Safari per recollir fons per a l'escola, amb què part dels nens van viatjar a diverses ciutats del món, entre les quals Figueres, i van compartir escenari amb artistes com Alejandro Sanz o Txarango.

Part dels fons que els permeten mantenir-se dempeus provenen dels apadrinaments dels nens i nenes del centre, però són insuficients a l'hora d'afrontar les altes despeses educatives i sanitàries.