Mor una cigonya ofegada per una bossa als Aiguamolls

Una cigonya femella ha estat trobada morta al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ofegada per una saca d'escombraries. No és la primera situació similar que es viu. Per això des del Parc Natural dels Aiguamolls han difós les imatges lamentant que les deixalles i els plàstics estiguin afectant els animals.

Relaten que sovint les aus pugen als nius trossos de fils escampats pels camps que col·loquen per acondicionar el niu i que s'acaben convertint en «trampes» perquè s'enreden a les potes de les aus. Altres vegades poden ser plàstics que ingereixen i els obturen l'aparell digestiu.

Des del parc lamenten que el comportament «descuidat i irresponsable» d'algú ha causat la mort d'una mare cigonya que va quedar ofegada per una bossa de deixalles.

En aquesta ocasió, la cigonya, volent alimentar els pollets, hauria pujat la bossa d'escombraries amb la qual va acabar enredada i ofegada penjada de la branca d'un arbre. «Tristes imatges, patètiques imatges», lamenten des del parc acompanyant les imatges difoses des de les xrxes de comunicació del parc.