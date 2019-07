Castelló engega una campanya de promoció del comerç

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha engegat una campanya de promoció del comerç, #shoppingcastelloempuriabrava, on els establiments associats distribuiran bosses promocionals del comerç. A l'interior hi ha un tríptic informatiu de tots els comerços i com aconseguir-la.

La campanya s'ha engegat a través del departament de Promoció Econòmica i Comerç, juntament amb l'associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries.

Amb el lema «On vas amb aquesta calor! Vine!» mostren l'oferta de la població. Cada establiment decideix les condicions. Alguns afegeixen obsequis i descomptes.