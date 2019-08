Joan Dausà inaugura la festa de l'Escala

El cantant Joan Dausà va ser l'encarregat d'inaugurar oficialment ahir la Festa Major de l'Escala. El músic va pronunciar un pregó fora del comú. I és que va comprondre una havanera dedicada a l'Escala per donar el tret de sortida oficial a cinc dies d'intensa activitat cultural. Dausà manté una estreta relació amb la vila. A l'Escala hi passa les vacances i a més hi ha actuat en diverses ocasions.

La celebració de Santa Màxima també va homenatjar dues entitats municipals per la seva llarga trajectòria: l'Agrupació Sardanista Avi Xaxu i la Penya Blaugrana de l'Escala, pels seus 50 i 40 anys d'història, respectivament.

Però abans de l'obertura institucional, a les set del vespre es va inaugurar l'exposició El nou espai cultural de l'Escala, a l'Alfolí de la Sal, que acosta el projecte de la nova biblioteca i auditori a Can Masset. La jornada inaugural també va incloure una cercavila, la demostració de la colla castellera de Figueres i la botifarrada i anxovada popular.

Entre les novetats, destaca un parc d'aventura a la plaça Catalunya i un Punt Lila que s'estrena a Barrakes. Tot i això, no faltaran clàssics com la cursa d'objectes flotants no identificats, el corremulla i el Holy Festival. La programació s'allarga tot el cap de setmana fins el dimarts 3 de setembre, que es clourà amb un espectacle pirotècnic.