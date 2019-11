Figueres veu «negligència» en l'anterior govern pel contracte de neteja suspès

La resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que anul·la l'adjudicació del servei de neteja i residus de Figueres obliga a reestructurar el pressupost municipal del 2020. Així ho va defensar l'alcaldessa, Agnès Lladó, ahir en una compareixença als mitjans durant la qual es va comunicar la resolució del Tribunal.

L'equip de govern aplaçarà l'aprovació dels comptes, que inicialment estava prevista per al proper 9 de desembre, i Lladó assegura que afectarà alguns dels projectes previstos. A més, l'alcaldessa ha carregat durament contra la gestió dels governs de Jordi Masquef i Marta Felip i veu «negligència» en la licitació del servei.

El Tribunal ha resolt l'anul·lació no només de l'adjudicació a l'UTE Romero-Polo Valoriza, aprovada en el ple del 9 de maig per 23,6 milions d'euros, sinó que també suspèn tot el procediment de licitació i la valoració tècnica.

L'òrgan ha acceptat els recursos presentats per dues de les tres empreses licitadores: Fomento de Contratas i l'UTE GBI-Sersall per la «fixació de nous criteris de valoració posteriors a l'obertura de pliques». S'han desestimat les de Cespa.

L'alcaldessa va criticar tant la demora a l'hora de convocar el concurs públic per part del govern de Marta Felip com l'adjudicació «a 17 dies de les eleccions municipals» de Jordi Masquef. «Ho van fer tard, malament i van ser irresponsables, i mentrestant la ciutat continuarà en un estat molt deficient», va subratllar Lladó.

Figueres haurà de prorrogar per quarta vegada la concessió del servei a l'empresa mixta Ecoserveis i s'obre un període «incert».



Pla de xoc

Paral·lelament, l'Ajuntament estudiarà la implantació del pla de xoc de neteja a l'espera que entri en vigor el nou contracte, que s'haurà de tornar a licitar. El material està «obsolet», va dir Lladó, i el consistori haurà de fer «un esforç econòmic important» per la compra i el lloguer de material de neteja i maquinària.

Precisament per aquest motiu assegura que s'hauran de refer els pressupostos, que ja estaven enllestits. Tot i això, manté el compromís de no apujar impostos perquè «els figuerencs no han de pagar la mala gestió dels governs». «Figueres és víctima del pitjor govern de l'era democràtica», va etzibar.

A més, els serveis tècnics estan revisant el concurs de verd urbà que estaria «a punt d'adjudicar-se», segons va concretar el vicealcalde, Pere Casellaas, per evitar precisament la interposició de possibles recursos i resolucions desfavorables a l'Ajuntament.

L'alcaldessa també va recordar les factures al calaix, les multes per incivisme pendents de tramitar o la no previsió de les jubilacions a la Guàrdia Urbana dels governs del PDeCAT, per a qui demostren que «no sabien fer la feina i que només es dedicaven a fer festetes».

Per la seva banda, l'exalcalde Jordi Masquef va lamentar la «deslleialtat» de l'actual govern envers els tècnics municipals, de qui va defensar la feina feta. «Estan convertint un tema tècnic en polític», va subratllar l'actual portaveu de Junts, a l'oposició, qui recorda que el contracte no es va poder desencallar abans pel trencament del pacte entre l'alcaldessa Marta Felip i Casellas el 2017.



Acusacions creuades

«No va poder sortir a concurs perquè en Pere Casellas va votar-hi en contra en una comissió informativa posterior al trencament», insisteix. «Enteníem que hi havia possibilitats de guanyar els recursos», afegeix, i defensa la necessitat de «remar tots junts».