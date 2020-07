Una parella marxa d'un hotel de l'Empordà pagar la factura d'uns 400 euros

Una parella va passar un cap de setmana en un hotel d'Avinyonet de Puigventós i va marxar sense pagar la factura, que pujava a uns 400 euros. L'establiment, que forma part de la xarxa Petits Grans Hotels de Catalunya, ha alertat les associacions per evitar que es trobin en una situació semblant. El gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ha afirmat que "no és una situació nova" i cada any hi ha "algunes incidències" per clients que marxen sense pagar. Tot i això, lamenta que la parella abusés de la confiança de l'establiment per "fer la festa i que la paguin els altres". Sobretot, apunta Sabrià, en un any difícil per la covid-19.

Segons l'avís enviat a les associacions hoteleres de la demarcació, la parella va fer una reserva per al cap de setmana passat. Després de passar la nit a l'hotel d'Avinyonet de Puigventós, van baixar a esmorzar i van demanar indicacions per anar a una visita que tenien programada. La parella, segons els serveis reservats, havia de tornar a dinar a l'establiment.

No ho van fer i van marxar deixant un deute que quasi 400 euros. Els suposats clients tampoc van respondre les trucades i la targeta que havien entregat no va permetre carregar-los la factura.

L'hotel forma part de la xarxa Petits Grans Hotels de Catalunya. El gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ha afirmat que "no és una situació nova". "Sempre hi ha a qui li agrada fer la festa i que la paguin els altres", ha lamentat.

La majoria dels clients actuen correctament però cada any registren incidències per persones que fan l'estada i marxen sense pagar. Sabrià remarca que enguany "cada euro compta" per a uns allotjaments que han estat tancats durant mesos per la crisi sanitària. "Fa mal i sap greu que hi hagi gent que s'aprofiti de la bona fe", ha conclòs.

Per ara, als Mossos d'Esquadra no els consta cap denúncia.