L'Associació d'Hotels de Figueres culpa la premsa dels mals del turisme

L'Associació d'Hotels de Figueres va carregar ahir contra la premsa. A través d'un comunicat, l'entitat va acusar els mitjans de comunicació de centrar la informació «en titulars sensacionalistes» que han causat l'absència de turisme internacional «i també del turisme nacional evitant Figueres». «Tot i respectar la tasca social i el dret a la llibertat d'expressió i de premsa no podem estar d'acord en el catastrofisme generalitzat dels medis (sic.) de comunicació quan es tracta el tema de la covid-19 (sic.)», diu la nota.

En concret, l'associació es queixa d'un article publicat en aquest diari Salut adverteix que el risc de rebrot a la ciutat de Figueres és ascendent i molt alt, titular extret de les advertències de les autoritats sanitàries i de les dades enviades pel Departament de Salut, que indicaven que Figueres se situava amb un risc de rebrot del 761,37. Per tant, la capital de l'Alt Empordà estava en la data de publicació de l'article més de set vegades per sobre del llindar de risc de rebrot alt, que està fixat en una taxa de 100.

Tot i trobar-se en aquest context i aquestes xifres, l'Associació d'Hotels de Figueres creu que subtítols com El risc de rebrot es troba disparat a la ciutat de Figueres «no fan més que contribuir a l'alarmisme i la por, cosa que es tradueix en l'absència de turisme internacional», que també reconeixen que és «deguda a les recomanacions de no viatjar a Catalunya».

«Sembla que les bones notícies, que també existeixen, sobre el control de la pandèmia o les mesures que estem prenent la societat en general i els establiments en particular no tenen la mateixa repercussió mediàtica», continua el manifest signat per l'entitat. «Us demanem que d'ara endavant les notícies que afectin la ciutat de Figueres siguin comunicades sense caure en el recurs fàcil de titulars sensacionalistes centrats en el costat més morbós de la notícia», reclamen. No citen, en canvi, articles publicats en aquest mateix mitjà com, per exemple, Salut Pública afirma que el risc de rebrot a l'Alt Empordà es va reduint, del 4 d'agost basat en les declaracions del secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon.