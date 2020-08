L'Escala ultima la modificació del POUM per protegir l'estany de Poma

L'Ajuntament de l'Escala avança en la protecció de l'estany de Poma amb l'objectiu de convertir-lo en un espai natural d'ús públic. El consistori està ultimant la modificació del POUM amb què es vol reduir el sòl edificable i en un futur obrir-lo a la població. Poc conegut fins l'actualitat, l'estany es troba dins un recinte privat on s'havia ubicat un càmping, però té un valor natural i hi ha restes arqueològiques.

L'espai natural centra l'exposició de Festa Major a l'Alfolí de la Sal, amb què l'Ajuntament redescobreix la zona i mostra als veïns la història i el projecte municipal per aquest espai verd. L'alcalde, Víctor Puga, detalla que el lloc encara és força desconegut per a molts escalencs. Aquest desconeixement encara és més acusat pel que fa a la resta de la comarca. És per això que l'exposició també vol donar a conèixer l'existència d'aquest «oasi» al bell mig de l'Escala. «Recorda una mica el Central Park, envoltat d'edificacions però amb un gran espai verd central», considera el batlle.

L'estany té 8,2 hectàrees i es troba a la zona de Riells. Fins fa uns anys, hi havia el càmping Maite, que tenia permís per fer un ús temporal dels terrenys. L'espai natural, fins ara poc conegut, es trobava dins del recinte, la qual cosa impedia als escalencs visitar-lo. El càmping va tancar el 2017 i en canviar de propietari van començar a sorgir diverses veus que reclamaven la protección de l'entorn.

El planejament inclou que amb el desenvolupament urbanístic del sòl, que és urbanitzable, l'Ajuntament rebria entre el 65% i el 70% dels terrenys en concepte de cessió gratuïta.

Puga creu que poder-hi edificar el 35% que l'actual planejament permet és una xifra elevada i per això, amb la modificació del POUM, el consistori vol canviar aquests paràmetres en favor de l'ús públic. «Volem alliberar el màxim d'espai perquè sigui d'ús públic i d'accés lliure per al municipi», diu Puga.

Així doncs, l'objectiu de l'Ajuntament és el de deixar-lo el «més natural possible» així com «eliminar la possibilitat que s'hi puguin fer habitatges». Víctor Puga, però, admet que l'interès públic ha d'encaixar amb el dels propietaris privats. «El propietari té els seus drets, com el d'edificar, i això s'ha de compensar. Però encara estem estudiant com ho fem perquè tot plegat sigui possible», diu.

De fet, l'Ajuntament va suspendre l'abril del 2019 la concessió de llicències urbanístiques a l'entorn de l'estany durant un any mentre preparava la modificació del POUM.

Ara, aquesta moratòria caduca i és per això que l'Ajuntament vol desencallar la modificació del planejament. Amb la suspensió de les llicències es buscaba precisament tenir el temps suficient per redactar una modificació del planejament general i que de forma coherent tot aquest entorn i incorporés els valors ambientals de l'espai.



Valor arqueològic

L'alcalde ha subratllat la importància històrica, ambiental i arqueològica de l'espai natural, així com la seva singularitat. L'estany està inclòs al Catàleg d'Espais d'Interès Natural i Paisatgístic de les comarques gironines. A l'estany de la Poma hi ha també restes romanes del segle II aC i del segle III dC, de quan el senador Marc Ponci va desembarcar a la Clota amb dues legions que van acampar a la zona.

El Museu d'Empúries hi va fer una excavació el 1968 i va trobar-hi restes conservades d'una muralla i altres elements d'interès històric. L'alcalde defensa que a l'espai s'hi puguin fer més investigacions d'aquestes característiques que permetin aprofundir en la recerca arqueològica.