Denuncien discriminació per parlar català en un control de la Guàrdia Civil

Un conductor a qui la Guàrdia Civil va aturar en un control fiscal i antiterrorista a Viladamat ha denunciat que va patir «discriminació» per dirigir-se en català als agents. L'afectat ha presentat dues queixes a la Comandància de Girona perquè considera que se'l va sotmetre a un escorcoll «ostentós» i que es va produir «abús de poder». El denunciant sol·licita que es revisi el cas i s'obri una investigació interna per «irregularitats».

Els fets es remunten al passat 23 de juliol entre les quatre i les cinc de la tarda quan el denunciant, veí de Girona, va ser aturat per un control quan es dirigia al seu centre de treball de Torroella de Fluvià. En les queixes presentades s'explica que l'agent va agafar la documentació sense utilitzar guants ni gel i que quan va demanar si podia rebre les indicacions en català, aquest s'hi va negar perquè el desconeixia. «Amb to de burla, humiliació i odi va afegir que em podia fer les indicacions en forma de signes o símbols», detalla. Considera que a partir d'aquí se'l va sotmetre a un llarg escorcoll, tant a ell com a la seva acompanyant, i que l'agent es va negar a facilitar el número identificatiu. A l'interior del vehicle no hi van trobar res delictiu.

Per la seva banda, en la resposta emesa per la Comandància de la Guàrdia Civil a Girona es recorda que no hi ha cap obligació de parlar l'idioma cooficial de la comunitat autònoma i argumenta que l'agent duia mascareta i gel hidroalcohòlic. A més, concreten que el vehicle es va aturar de forma aleatòria i que no es va produir cap comportament «anòmal». El denunciant va presentar una segona queixa pendent de resposta perquè considera que es van vulnerar els seus drets lingüístics