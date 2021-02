Cinc ferits, tres d'ells menors, en un xoc frontal a Darnius

Cinc persones van resultar ferides ahir al matí en un xoc frontal a la GI-503 al seu pas per Darnius.

En l'accident de trànsit s'hi van veure involucrats dos vehicles: un cotxe i un tot terreny. Arran del xoc frontal hi ha hagut cinc persones ferides, i una d'elles -una dona- ha acabat evacuada en estat de poca gravetat amb l'helicòpter medicalitzat del SEM.

Els tres menors, per la seva banda, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), van resultar ferits lleus. També hi va haver una cinquena persona ferida lleu en el sinistre viari. Tots els quatre ferits lleus van ser evacuats pel SEM amb ambulàncies a l'hospital de Figueres. Arran del succés es van desplaçar a lloc els Bombers, els Mossos de Trànsit i diverses ambulàncies del SEM i el seu helicòpter. Els Mossos de Trànsit investiguen les causes de l'accident.

La carretera es va haver de tallar al trànsit durant dues hores arran del sinistre viari.