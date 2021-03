Figueres vol cobrir el 10% de l'energia amb fotovoltaica

L'Ajuntament de Figueres està donant impuls al Pla de transició energètica que ha de permetre generar actuacions destinades a avançar cap a una nova cultura energètica i alhora lluitar contra el canvi climàtic i reactivar l'economia.

L'execució del pla es preveu en el termini de 5 anys (2021-2025), amb una inversió de 40.550.000 euros en 48 programes específics. Amb els fons europeus Next Generation s'obre una oportunitat única per reactivar l'economia i socialment. Pel que fa a la transformació energètica, l'aposta és bàsicament per l'energia fotovoltaica, amb l'objectiu de cobrir el 10% del terme municipal per abastir tota la ciutat. S'aposta per una xarxa elèctrica intel·ligent, els parc solars i comunitats d'ús compartit per acostar la producció al territori (Km 0), la creació d'una empresa elèctrica municipal i un nou sector d'energia verda a Figueres.