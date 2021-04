Mor un home d'uns 30 anys atropellat per un cotxe a l'N-II antiga a Figueres

Un home va morir dimarts a la nit atropellat per un cotxe a la Nacional II antiga a Figueres. La víctima encara no està identificada i els Mossos de Trànsit estan pendents dels resultats d'unes proves per comprovar si és la persona que sospiten. I és que tot i que no duia documentació al damunt, sí que li van trobar un paper amb una citació judicial. Aquest document sí que tenia el nom d'una persona, que se sospita que podria ser el finat.

La documentació és la d'un home de 33 anys, nacionalitat marroquina i que acumula una dotzena d'antecedents policials. Per poder comprovar que és la víctima, els Mossos estan pendents dels resultats de la necroressenya, és a dir, de l'examen forense dactilar.

L'accident de trànsit mortal es van produir dimarts cap a tres quarts d'onze de la nit a l'N-II antiga al punt quilomètric 8,5, a Figueres. Un cotxe -Ssangyong Kyron - va atropellar mortalment un home, que semblava un rodamón i caminava per aquesta via. Malgrat l'activació dels serveis d'emergència no se li va poder salvar la vida. Ara els Mossos estan investigat qui és la víctima i les causes del sinistre viari. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos de Trànsit, una ambulància del SEM i la Guàrdia Urbana de Figueres, segons el Servei Català de Trànsit.

Vuit morts el 2021

A Girona, ja són vuit les persones que han mort en set accidents de trànsit durant aquest 2021 i que s'han produït tant en vies urbanes com interurbanes. L'últim accident mortal havia estat el 20 de març, una motocicleta va sortir de la via a la GI-681 a Llagostera. El conductor, un veí de Girona de 38 anys, va morir com a resultat del sinistre viari.

Els anomenats col·lectius vulnerables han vist com cinc persones perdien la vida en accidents de trànsit a Girona. En concret, han mort dos vianants, un motorista i dos ciclistes.