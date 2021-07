L'operació contra les falsificacions de la Jonquera realitzada la setmana passada ha acabat amb el comís de més 60.000 objectes valorats en 16 milions d'euros.

La Guàrdia Civil juntament amb Vigilància Duanera han desmantellat una banda i ha detingut finalment vuit persones i n'investiga 33.

En la segona fase d'explotació de l'operació FRONTCOPY s'han registrat 6 establiments, 5 magatzems i 2 domicilis. Es tracta d'una de les primeres operacions contra la falsificació de marques en la qual s'autoritza el registre domiciliari d'implicats en una estructura delictiva d'aquesta naturalesa. Això segons la policia representa un salt qualitatiu en la investigació judicial i policial en delictes contra la propietat industrial.

Els agents han detectat dos tipus de falsificacions: una de gran qualitat procedent de Portugal i que els seus objectes que es podien vendre. I una altra per a la que en la qual els membres del grup criminal servir gènere 'neutre' procedent de la Xina i al qual hi havien d'afegir l'etiquetatge, logotips, i signes distintius de marques de reconegut prestigi.

El dimecres passat, la Guàrdia Civil juntament amb Vigilància Duanera van desplegar l'operatiu a la zona dels Límits de la Jonquera, en què era la segona fase de l'operació Frontcopy. Aquest dispositiu va permetre detenir vuit persones i investigar-ne 33 més. Els membres de l'organització estan acusats de ser els presumptes autors dels delictes d'organització criminal, contra la propietat industrial i blanqueig de capitals.

L'any 2019 la Guàrdia Civil de Girona va rebre la denúncia del representant legal d'una associació que vetlla pels drets de propietat industrial de diferents marques legals, en la qual es posava de manifest que, en diversos establiments de la Jonquera i al barri dels Limits, s'estaven comercialitzant productes que reproduïen i/o imitaven de manera no autoritzada, algunes de les marques a qui aquesta associació representa.

Una banda al darrere

La Guàrdia Civil va iniciar llavors una investigació sota la direcció de titular de jutjat d'instrucció número quatre de Figueres que va permetre determinar que, a més de la venda de productes falsificats en alguns establiments comercials d'aquestes localitats, tota la infraestructura que envolta aquesta activitat està sota les regnes d'una organització criminal estructurada i definida.

A conseqüència de la investigació i resultats de l'explotació de l'operació Frontcopy, en les seves dues diferents fases, es conclou que el gènere falsificat pot ser catalogat de dos tipus:

La primera que es fa en origen a Portugal, no esent necessari per part del seu destinatari i venedor final (integrants d'aquesta organització assentada a Girona) realitzar cap manipulació al producte que arriba a punt per a la seva venda. Aquest gènere és rebut pel comprador i futur venedor a través de paqueteria transportada per diferents empreses de missatgeria, desconeixedores d'aquesta operativa delictiva.

La segona tipologia consisteix en la compra del que s'anomena 'gènere neutre', és a dir, samarretes, sabatilles, xandalls, etc, i d'altra banda l'adquisició de logos i signes distintius de marques de renom, que són afegides a aquestes peces i altres productes. Tant les peces de vestir com els logotips i signes distintius de grans marques tindrien el seu origen a la Xina.

Dues fases: Més de 91.000 objectes falsificats per 24 milions

Dividida en dues fases la primera va tenir lloc al seu torn en diferents actuacions dutes a terme des de finals de 2019 fins al maig d'aquest any, completant-se la inspecció de 15 establiments, la investigació de 8 persones i la confiscació de 30.791 peces falsificades valorades en 7.680. 245 euros.

La segona fase d'aquesta operació es va produir dimecres de la setmana passada i donada la seva complexitat, abast, objectius previstos i el grau de vigilància que els detinguts i investigats exerceixen al voltant dels seus negocis per detectar la possibilitat de ser fiscalitzats, va implicar el desplegament de més de 200 agents de la Guàrdia Civil.

El resultat final d'aquesta segona fase va ser la intervenció de 60.151 peces de vestir falsificades valorades en 16.491.341 euros, la detenció de 8 persones i investigació de 33, resultats obtinguts en el context de l'entrada i registre a 6 establiments, 5 magatzems i 2 domicilis d'implicats en aquesta recerca.

També han estat intervinguts en aquesta fase diversa documentació econòmica, material informàtic, 23.095 euros en metàl·lic, 3 planxes d'impressió i estampat de marques, 212 quilograms de logotips metàl·lics de diferents marques i 3 vehicles.

En aquest sentit cal destacar el salt qualitatiu en la investigació judicial i policial de delictes contra la propietat industrial, en lliurar autorització judicial per al registre domiciliari d'alguns objectius implicats en aquesta organització criminal.

Policies i organismes participants

La investigació ha estat tutelada pel Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Figueres ha anat a càrrec terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona i ha comptat amb el suport d'EUROPOL, Gendarmeria Nacional Francesa, la Unitat d'Acció Fiscal de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Inspecció de Treball de la Seguretat Social (ITSS), Inspecció de Sanitat i Consum de la Generalitat de Catalunya, AUTORITATS de Segurança Alimentar i Econòmica (ASAE) de Portugal, US Customs and Border Protection (CBPO) i el Departament de Seguretat Nacional (HSI) dels Estats Units, així com pèrits de les marques pertanyents a ANDEMA i REACT SPAIN.