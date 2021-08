Llançà espera poder frenar les festes nocturnes al carrer i des dels Mossos d’Esquadra els han informat que reforçaran la vigilància. La nit de dimarts es van produir concentracions a la Farella i la zona del pavelló, tot i que amb menys presència de persones que durant el cap de setmana. L’alcaldessa, Núria Escarpanter, admet que viu amb angoixa la situació i que hagués estat positiu tenir el toc de queda. Tenen menys de 5.000 habitants però la població a l’estiu arriba als 30.000.

L’alcaldessa, Núria Escarpanter, ha manifestat que està encara «angoixada perquè evidentment els mitjans i recursos són molt limitats» però assegura que la resposta per part dels Mossos d’Esquadra l’ha tranquil·litzat. Després d’una reunió amb els responables de l’Àrea Bàsica de l’Alt Empordà li han garantit que Llançà era una prioritat dins els seus recursos i possibles mitjans.

«Em fa por», admetia ahir perquè el dia abans s’havien repetit les concentracions, tot i que amb menys persones que el cap de setmana, en alguns punts.

L’alcalessa va demanar el toc de queda però pels barems i la població no s’ha inclòs el municipi.

«Hauria estat molt positiu entrar en el toc de queda per la tranaquil·litat dels llançanencs i els nostres visitants», remarca.

L’alcaldessa afegeix que les botellades no estan regulades i per tant «no podem sancionar els qui ho practiquen, i i no tenim toc de queda, dons tampoc podem actuar en aquest sentit».

Des de l’Ajuntament confien que amb el suport dels Mossos es puguin frenar sense que comportin incidents.