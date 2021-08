Un estudi dels Agents Rurals sobre problemàtica del llançament de burilles posa el focus en tres carreteres de l'Empordà.

Des de principi d’any ja s’han produït a Catalunya 26 incendis forestals per aquesta causa, el més important al Cap de Creus. Va començar a Llançà el passat 16 de juliol i es va estendre al Port de la Selva i la Selva de Mar. Va cremar un total de 400,70 hectàrees. Els Agents Rurals investiguen encara el foc i juntament amb els Mossos intenten analitzar les cigarretes localitzades a l'inici del foc.

Un mes després del foc del Cap de Creus, els Rurals que segueixen investigant van anar fins a la zona de l'inici del foc i van tornar a localitzar-hi noves burilles llançades per conductors temeraris.

Avui fa un mes de l'inici de #IFLlançà provocat pel llançament d'una burilla.

A la zona d'inici del foc hem pogut localitzar 4 burilles noves llançades per usuaris de la carretera.



Els Agents Rurals han realitzat un estudi de tots els incendis forestals produïts per burilles al voral de la xarxa viària, elaborant un mapa de carreteres més sensibles a aquesta problemàtica.

S'han detectat nou punts de la xarxa viària catalana amb especial incidència d’aquesta problemàtica i n'hi ha tres a les comarques gironines. Totes són a l'Alt Empordà.

Concretament a l’N-260 entre Figueres i Portbou, l’N-II entre el Pertús i Figueres i l’AP-7 entre La Jonquera i Figueres.

Grans incendis de l'Empordà

Cal recordar que els grans incendis de l'Empordà, el de la Jonquera va començar a tocar l'N-II al Pertús -via que assenyalen els Rurals com a problemàtica- també per una burilla i nou anys després, no s'ha localitzat el piròman.

Uns focs que recordem que van calcinar milers d'hectàrees i que entre la Jonquera i Portbou, també va acabar amb dues víctimes mortals. Que es van llançar per un penya-segat en quedar atrapats a l'N-260.

254 focs per burilles en 10 anys

L’any 2020 es van produir a Catalunya un total d’onze incendis forestals provocats per fumadors que van cremar un total de 19,47 hectàrees. En els darrers 10 anys s’han produït a Catalunya 254 incendis forestals a causa de cigarretes que han cremat un total d’11.700,26 hectàrees. En aquest període entre l’any 2011 i 2020, els incendis forestals a causa de burilles han representat un 4,8% del total però en canvi han causat el 32,9% del total d’hectàrees cremades.

El llançament de burilles a les carreteres està penalitzat i enguany, ha estat un estiu especialment sensible en aquest aspecte. Per les xarxes socials s'han pogut veure gent denunciant d'altres conductors i un cas per exemple, va acabar amb els autors sancionats. Va produir-se a Palafrugell i els mateixos infractors es van acabar presentant a la comissaria de la Policia Local.

Prova pilot: reducció

Per frenar aquesta casuística, els Agents Rurals han realitzat una prova pilot al Bages. Aquesta s'ha realitzat per part del Cos d’Agents Rurals amb la col·laboració del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona i volia estudiar l’impacte dissuasiu en una carretera on els darrers anys s’hi havien declarat tres incendis forestals a causa del llançament de burilles, que van cremar un total de 170,5 hectàrees.

Segons informen els Rurals en un comunicat, un any després de la tercera batuda per retirar totes les burilles entre els punts quilomètrics 48,8 i 49,2 de la carretera B-431, els Agents Rurals han tornat a repetir la mateixa acció per tal de poder comprovar l’impacte de la instal·lació d’aquests senyals en una zona amb especial incidència d’incendis per aquesta causa.

L’any 2020, i després de la neteja feta exactament un any abans, es van localitzar 249 burilles. Aquest any s’han comptabilitzat en aquest mateix tram 161 burilles. Això suposa una reducció del 33,2%.

El 5 de juliol de 2017 es va iniciar un incendi forestal al mateix punt quilomètric on s’ha executat aquesta actuació. L’incendi va acabar afectant un total de 79,4 hectàrees de terreny agrícola i forestal i les investigacions dutes a terme pel Cos d’Agents Rurals va determinar que l’origen va ser el llançament d’una burilla al voral de la carretera.

En el marc de la investigació, agents de l’Àrea Bàsica del Bages van fer una inspecció acurada del voral de la carretera B-431, agafant de mostra un tram de 100 metres (entre el punt quilomètric 49 i 49,1) per fer un estudi del llançament de burilles. Des d’aleshores, s’ha fet un buidatge anual per tal de poder fer seguiment de les mesures que s’hi ha emprès.

La inspecció va evidenciar la quantitat de burilles que es llencen en només un any i la zonificació de les mateixes va demostrar que aquestes es concentren especialment en un tram concret de la carretera, fet que es podria relacionar amb l’hàbit adquirit per algun fumador.