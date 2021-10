Un incendi al polígon de Vilamalla va afectar ahir set naus a Vilamalla, tres d’elles de l’empresa Rieju. Part del material de producció de la companyia de motos situat en l’àrea de magatzem va quedar totalment creamat. De les set naus afectades pel foc, sis van acabar calcinades i una setena, va patir danys a les parets mitgeres. Les que van quedar totalment afectades van col·lapsar de les parets i el teulat.

Els Bombers van rebre l’avís d’aquest foc poc després de mitjanit i van enviar-hi fins a 16 dotacions. Quan hi van arribar es van trobar que afectava en aquell moment una filera de tres naus i el foc estava totalment desenvolupat. Van poder-lo donar per controlat quan faltaven uns 10 minuts per les sis del matí

El cap de guàrdia de la Regió de Girona, Jordi Marquès per la seva banda va explicar a l’agència ACN que el problema havia estat la gran quantitat de productes inflamables que hi havia a dins de la nau de l’empresa de motos i que van actuar com accelerant del foc. De fet, un testimoni va explicar als serveis d’emergències que havia sentit una explosió inicial i que després d’això el foc havia generat molt de fum i s’havia anat escampant amb rapidesa.

Material calcinat

L’empresa Rieju va ser la més malparada pel foc i agraeixen la feina feta pels Bombers. Ahir van comunicar que encara estan valorant els efectes que aquest incendi causarà al seu pla de producció.

I és que segons informen des de l'empresa han perdut material per subministrar part de la cadena de producció durant les pròximes setmanes. I per aquest motiu, ja s'han posat amb contacte amb els proveïdors per accelerar el subministrament, però amb els problemes que afecten el sector, pel que fa a la cadena de subministrament, consideren que encara és massa aviat per poder dir quan tornaran a assolir la normalitat operativa.

Malgrat el fort ensurt no es va haver de lamentar cap afectació personal, el SEM s’hi va desplaçar amb una ambulància per si era necessària la seva intervenció.

Les altres tres naus, dues pertanyen a l’ajuntament de Vilamalla i la darrera, a una altra empresa, que estava buida en el moment del foc d’indústria, segons els d’emergències,.

A banda dels Bombers, a l’actuació també hi van treballar els Mossos d’Esquadra, que investiguen els fets juntament amb el cos d’extinció d’incendis.