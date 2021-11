El Teatre-Museu Dalí va rebre el 2019 més de 800.000 visitants. Però l’any següent, a causa de la pandèmia, les xifres es van veure reduïdes fins al 85%, amb un total de poc més de 120.000 visitants. El Museu només va poder obrir sis mesos i mig i amb l’aforament limitat al 30%. El principal reclam de Figueres va caure per la Covid-19 i, per tant, les xifres de turistes que van visitar la ciutat. El comerç local s’ha vist greument afectat per la poca afluència turística. L’any 2021, les xifres són més esperançadores i l’economia local es comença a reactivar amb l’ampliació d’aforaments i la reducció de restriccions.

Sovint, els comerciants d’una part del centre de Figueres asseguren que no es beneficien prou dels turistes que visiten el Museu, especialment dels que arriben en autocar. El problema també resideix en les visites dirigides i pactades que impedeixen que el turista pugui moure’s lliurement per la ciutat i visitar les botigues locals. La pròxima obertura de la Casa Natal, de propietat municipal, obre noves perspectives al respecte.

Tal com explica Miquel Frigola, propietari de la Llar del Nadó: «Si els turistes que venen, miren el Museu o la Casa Natal i se’n van de seguida a un altre lloc, nosaltres no col·laborarem d’aquest benefici. L’important, per als comerciants, és que els turistes que vinguin, els deixessin passejar per Figueres durant una estona, perquè ells es puguin moure i puguin anar a comprar on vulguin. Si van teledirigits d’un lloc a un altre, no els veus».

A la llista d’espais d’interès de Salvador Dalí, si sumarà aviat l’esmentada Casa Natal de l’artista, situada al carrer Narcís Monturiol. L’edifici d’estil modernista va ser creat per l’arquitecte Josep Azemar l’any 1898. Una placa a la façana recorda que allà va néixer Salvador Dalí Domènech l’11 de maig de 1904 i on va viure la família Dalí fins al 1912. L’Ajuntament va començar amb les obres de l’edifici a mitjans del 2020, amb la primera fase que va anar a càrrec de la constructora Arcadi Pla. Van reforçar l’estructura de l’edifici, van reconstruir la coberta i rehabilitar la planta baixa i l’entresol, que és on va néixer el pintor. Al juliol d’aquest any, l’empresa UTE Varis-Transversal va guanyar el concurs públic per iniciar la segona fase, la redacció del projecte museogràfic. El projecte, amb elements escenogràfics, explica la vida, l’obra i el context en què va viure Salvador Dalí, atenent les múltiples cares de l’artista.

L’opinió dels comerciants

Alguns comerciants de la zona esperen amb ganes l’obertura de la Casa convertida en Museu, com Soraya Marín, dependenta d’Arizona Moda: «Per a nosaltres és molt agradable que aquesta classe de coses passin. En haver-hi turisme, es genera més economia a la ciutat, hi haurà més vendes i més visites». Gladis Vázquez, propietària del bar La Muga, explica: «Jo m’alimento dels turistes, principalment francesos, belgues, alemanys i anglesos» mentre es mostra agraïda per l’obertura de la Casa.

Al contrari, altres opinen que les obres venen anys tard i dubten que l’obertura sigui imminent. Isabel Graboleda, propietària de la Merceria Garriga, explica: «No tinc gaire clar que s’obri en un termini curt de temps. Però no crec que variï gaire, a nosaltres no ens repercuteix. Els clients que rebem són locals i de pobles del costat. El que ens perjudica molt és que hi hagi el carreró tallat».

Encara que hi hagi discordances en l’opinió dels comerciants, l’obertura de la Casa Natal de Dalí pot atraure milers de turistes nacionals i internacionals a visitar la Casa-Museu i la ciutat de Figueres. «Jo crec que serà un motor turístic més. La figura d’en Dalí és prou reconeguda mundialment i més a Figueres», conclou Miquel Roig, propietari d'Orígens i Calçats Roig.

Alfons Martínez Puig, regidor de Cultura i Turisme, explica que l’obertura de la Casa Natal consolidarà el triangle d’oferta cultural de Figueres format per l’Escorxador, el Museu de l’Empordà i el Museu Dalí. «Es vol ampliar el recorregut cultural del turista. Dalí és fonamental, però Figueres ofereix més coses» conclou el regidor.