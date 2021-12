Els Mossos d’Esquadra han detingut el client d'un bar de Pont de Molins per colpejar l'amo i intentar-lo atropellar.

L'home va acabar arrestat en ser aturat pels Mossos en un control d'alcoholèmia a Sant Llogaia, al qual va donar positiu.

El detingut és un veí de Borrassà, de 44 anys i nacionalitat espanyola. Se l'acusa de ser presumpte autor d’un delicte de lesions. El detingut compta amb antecedents policials.

Pels volts d'un quart d'una de la matinada del divendres 17 de desembre, els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres van tenir coneixement que en un bar de Ponts de Molins hi havia hagut una agressió. Quan van arribar al lloc, la propietària de l’establiment va informar que un client havia agredit al seu marit, després d’una discussió per no voler pagar la consumició.

No va voler pagar

Els agents van saber que el propietari del local va seguir al client fins a la sortida per intentar cobrar i un cop al carrer l’home li va donar un fort cop al cap. Seguidament, la persona va pujar al seu vehicle i va marxar del lloc amb la clara intenció d’atropellar al propietari del local.

L’home ferit va ser atès per una ambulància del SEM, que el va evacuar a l’hospital de Figueres amb un fort traumatisme cranial. Tot seguit i gràcies a la col·laboració ciutadana els mossos van poder saber la descripció de l’agressor i el vehicle amb el qual havia fugit del lloc dels fets.

Positiu en alcohol

Els Mossos van iniciar la recerca del turisme i els seus ocupants, dos homes, un d’ells l’agressor del propietari de l’establiment. Moments després els agents encarregats de la recerca van saber que una patrulla de trànsit havia aturat el vehicle que estaven recercant en un control d’alcoholèmia establert a Santa Llogaia d’Àlguema, on el conductor del cotxe havia donat una taxa l’alcohol positiva i havia estat sancionat.

Amb tota la informació recollida, els agents el van localitzar i detenir el mateix dia 17 al migdia, com a presumpte autor de l’agressió al propietari de l’establiment que finalment va ser traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona a causa de la gravetat de les lesions que va patir.