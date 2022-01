L’Ajuntament de Figueres ha adjudicat a l’empresa Sersall el servei de recollida d’envasos lleugers amb un cost de 226.960,28 euros aquest 2022 i 272.352, per al 2023. Fins ara, el servei es prestava a través del Consell Comarcal i l’objectiu del contracte és «millorar-lo» amb una recollida «més freqüent» per evitar «desbordar» els contenidors. El consistori informa que amb el nou contracte es rentaran els contenidors més sovint, i es canviaran els que estiguin en pitjor estat. La mesura, afegeix el govern municipal, s’emmarca en «l’estratègia» del consistori –que recuperarà el control del servei- per millorar la neteja a la ciutat i que inclou altres actuacions, com el traspàs de la neteja viària a l’empresa pública Fisersa o la compra de nova maquinària.