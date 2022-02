Junts per Figueres acusa l'equip de govern de «mentir» sobre la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil a l'Olivar Gran i d'aprovar en Junta de Govern un acord a través del qual ampliava el Pla de desplegament del 2015 per incloure-hi explícitament uns terrenys de la zona. El portaveu de la formació, Jordi Masquef, ha demanat al govern municipal que es retracti i que faci marxa enrere. També ha criticat públicament que tot aquest temps els hagin culpat assegurant que no «podien fer res» perquè el pla de l'anterior govern ho permetia quan en realitat van aprovar un decret «amb nocturnitat i traïdoria». Fonts del govern han declinat fer declaracions al respecte.

L'equip de govern de Figueres va aprovar per Junta de Govern Local a finals de març de l'any passat un acord a través del qual ampliava amb un espai més –el pla del 2015 en preveia dos- els espais públics previstos per instal·lar antenes de telefonia. En concret, «una porció de l'espai públic de l'equipament del pavelló nou», just la zona on es va demanar llicència per instal·lar-n'hi una i que ha provocat el rebuig veïnal. El govern municipal, que ha declinat fer declaracions, ha mantingut en tot moment que l'administració local no té competències en la ubicació que decideixen les operadores i que la ubicació de l'Olivar Gran la va incloure l'anterior equip de govern –del qual formava part grup de JxFigueres- el pla de desplegament aprovat l'any 2015. El grup de l'oposició, però, sempre ha mantingut que el govern mentia i en una roda de premsa aquest dimecres ha aportat «proves documentals». Els documents revelen que el Pla del 2015 preveia només dues ubicacions: al cementiri i al sector industrial de la zona sud. I no va ser l'ampliació aprovada l'any passat la que va permetre l'antena de la discòrdia.

Reclamen que rectifiquin

En aquest sentit, Masquef assegura que no només han mentit als veïns i als ciutadans sinó que també els han acusat injustament i reclama que rectifiquin. En aquest sentit, insta a fer marxa enrere i, si cal, indemnitzi l'empresa en pro del benestar dels veïns de la zona.