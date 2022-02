El Museu de l'Empordà reobrirà el pròxim 10 de febrer després de quatre mesos tancat per les obres de reforma per millorar l'accessibilitat de l'edifici. Els treballs, que han costat 244.000 euros, corresponen a la primera fase de rehabilitació i han comportat l'eliminació dels dos trams d'escala que donen accés a la recepció. També s'ha habilitat un espai de benvinguda més ampli per a botiga i llibreria. A més, s'ha recuperat l'espai soterrani amb auditori, que fa anys que estava tancat perquè no complia la normativa antiincendis. La segona fase dels treballs s'abordarà al llarg d'aquest 2022 i servirà per reformar els pisos superiors.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, destaca la importància de «potenciar» el museu i «enfortir el vincle entre la cultura i el turisme». «El museu té un fons important i ara el seu continent estarà a l'altura del magnífic contingut», afegeix Lladó. El cost de la primera fase de la reforma ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, que hi ha aportat 200.000 euros. La segona fase està pressupostada en 246.000 euros i servirà per reformar els pisos superiors i el Pla Museològic. L'Ajuntament n'assumirà el cost total.