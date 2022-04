Figueres està de festa amb les fires de la Santa Creu i ho fa amb la incorporació de novetats i recuperant actes de manera presencial que s’havien hagut d’ajornar per la pandèmia. La ciutat s’omplirà d’activitats per a tots els gustos i públics i es combinaran els actes festius, culturals, infantils i les tradicionals fires i mostres al carrer que cada any atreuen molt de públic.

La presencialitat es recupera i per exemple un dels actes més destacats i esperats és l’homenatge a la gent gran. Serà el 28 d’abril a La Cate i l’acte servirà per homenatjar tots aquells figuerencs i figuerenques que aquest any celebren el seu 90è aniversari. Durant l’acte es lliuraran les medalles municipals creades per celebrar aquesta efemèride. Una altra evidencia que es recuperen els actes presencials als carrers és la plantada i la posterior cercavila de gegants que tindrà lloc el 29 d’abril a les 6 de la tarda des de la plaça de la Palmera fins a la plaça de l’Ajuntament. Hi ha ganes de festa i de fer-ho al carrer. La prova és el pregó que donarà el tret de sortida oficial. Serà també el dia 29, a les 7 de la tarda. Segons ha avançat l’Ajuntament, la plaça de l’edifici consistorial es transformarà «en una instal·lació esportiva amb l’objectiu de reconèixer el paper de la dona en l’esport, valorar la trajectòria de l’esport femení a Figueres i posar al centre l’orgull de ciutat a través d’aquestes grans referents·. Unes referents en les seves disciplines esportives «com han estat i són l’atleta olímpica Imma Clopés; la jugadora i entrenadora de bàsquet Anna Junyer; la tenista Eva Fernández; la jugadora del Tenis Taula Tramuntana, Jana Riera; i l’atleta del CA Figueres, Jana Brusés». Elles, com a representants de l’esport femení local seran les encarregades de fer el pregó de la Santa Creu 2022. La primera jornada de les fires i festes es tancaran amb diversos concerts musicals, entre els quals destaca el que oferirà l’orquestra Costa Brava,a les 10 de la nit, a la plaça Catalunya. En el programa d’actes destaca la inauguració de l’exposició «Made in Figueres. La ciutat de la locomoció» que tindrà lloc el dia 30, a les 12 del migdia, a la seu del Museu de l’Empordà. L’esperat concert de la coral Polifònica de Figueres serà, a les 6 de la tarda del mateix dia, al Cercle Sport de Figueres. L’Auditori dels Caputxins també acollirà aquest dia el concert de l’Orquestra Versatile del Casino Menestral, a les 9 de la nit. El dia 30 de maig hi haurà igualment un acte musical destacat. Serà, a les 10 de la nit, a la plaça Catalunya amb el concert de Los Diablos. La programació musical s’anirà alternant al llarg dels dies de festa amb diferents estils. La música també tindrà un especial protagonisme i pes a la casa cultural d’Andalusia on es faran diferents actuacions i exhibicions de ball. El proper 3 de maig serà el dia del tradicional concurs de Creus de Maig. Serà a partir de les 9 del matí a diferents indrets de la capital empordanesa. Al llarg de tot el dia hi haurà dos trens amb sortida i arribada a la Rambla que recorreran els espais on seran exposades les creus. D’aquesta manera es facilitarà la mobilitat i l’accessibilitat a tots els visitants.