Aquest dijous s'ha presentat Bicitranscat, una ruta transfronterera que enllaça Figueres amb Perpinyà a través de bicicleta i transport públic. Es tracta d'un projecte que ha costat 4,6 milions d'euros (MEUR) i que s'ha finançat amb fons europeus. Per poder-lo tirar endavant ha calgut la implicació de les diferents administracions d'un costat i altre de la frontera i s'espera que pugui entrar en funcionament a partir del mes de juny. El president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, Eduard Llorà, ha destacat que es tracta d'una proposta que incentivarà el turisme, però que també vol que "la gent del territori" siguin els principals beneficiats de l'entrada en marxa de Bicitranscat.

A principis de juny està previst que entri en funcionament la Bicitranscat. Es tracta d'una ruta que combina la bicicleta i el transport públic i que uneix Figueres amb Perpinyà passant per la costa. De fet, la idea és que sigui "una etapa més" de la Pirinexus que des de 2013 enllaça la Catalunya del Nord amb l'Alt Empordà a través de la Jonquera. Des del Consorci de les Vies Verdes de Girona expliquen que esperen que el projecte sigui un "referent" per tal de poder promoure hàbits saludables i destaquen la importància de "treballar conjuntament" entre les administracions d'un costat i altre de la frontera.

El president de l'ens, Eduard Llorà, remarca que Bicitranscat pretén ser un incentiu pel turisme, però deixa clar que "el màxim beneficiat" ha de ser el ciutadà que viu al territori. "Els residents tindrem la possibilitat d'anar a la Catalunya Nord a través de noves rutes. El turisme és important, però els principals beneficiats són els residents d'aquests pobles", concreta.

En el mateix sentit s'ha expressat l'alcaldessa d'El Soler i vicepresidenta de la Comunitat Perpinyà Mediterrani, Armelle Revel-Fourcade, que ha agraït el "treball conjunt" dels diferents ajuntaments i la resta d'estaments públics que han permès que la proposta tirés endavant.

Revel-Fourcade explica que per El Soler és "molt important" i remarca que "és important pel turisme i la Catalunya Nord". "És un espai pel visitant que té ganes de fer un turisme natural i fer de la bicicleta una possibilitat més".

Nous trams i 4,6 MEUR

La nova ruta entre Perpinyà i Figueres és una via a base de nous trams que s'han obert o que s'han millorat amb els 4,6 MEUR de finançament de fons europeus que ha rebut. A l'Alt Empordà, la ruta passa per Figueres, el Far d'Empordà, Vila-Sacra, Castelló d'Empúries, Peralada, Roses, Palau-Savardera, Pau, Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou.

Per l'altra banda de la frontera, el recorregut continua des de Cervera de la Marenda, Banyuls, Cotlliure, Argelers, Canet de Rosselló fins connectar amb l'àrea urbana de Perpinyà, on acaba.

Tot plegat ha obligat a fer diverses actuacions com l'adequació de pas de bicicletes entre Figueres i Vilajuïga, la millora del traçat a la capital alt-empordanesa, un recorregut d'accés a Roses, el nou carril bici a Castelló d'Empúries, la senyalització del traçat o uns nous enllaços amb els Pirineus Orientals.

Tot plegat s'ha pagat amb fons europeus POCTEFA i ha costat 4,6 MEUR, cofinançats entre fons FEDER i el programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra. A més, hi ha participat la Diputació de Girona, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, la Comunitat Urbana de Perpinyà Mediterrani, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els diferents ajuntaments que se'n beneficien.