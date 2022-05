Aquest migdia s’ha inaugurat a la Ciutadella de Roses l’exposició d’artistes empordanesos contra el macroparc eòlic marí que es vol instal·lar al golf de Roses.

L’exposició inclou 30 obres d’art que han estat cedides pels seus autors i que es venen per recaptar fons per dur a terme accions en defensa de l’Empordà i per aturar els projectes plantejats amb accions jurídiques, si és necessari.

La iniciativa, organitzada per la IAEDEN-Salvem l’Empordà, el Fòrum l’Escala-Empúries i l’Associació Stop Macro parc eòlic marí, s’emmarca en la campanya d’accions iniciada fa dues setmanes amb el concert “La Mar és Vida” que va aplegar unes 500 persones a la plaça de l’Univers de l’Escala.

L’objectiu de les accions és fer visible l’oposició del territori, aturar els projectes i promoure una reflexió crítica al voltant de la transició energètica a Catalunya.

L’exposició, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Roses, està coordinada per la pintora Anna Maria Constanseu.

Els artistes

A la mostra hi haurà obres de Plaja, Esther Martínez, Mònica Pampin, Leinad, Carles Bros, Pujolràs, Ricard Ansón, Imma de Batlle, Xavier Mallol, Assumpta Planas, Carme Porqueras, Yvonne Leon, Esther Tenedor, Ametlla, Manuel Menéndez, Toni Becerra, Constanseu, Cruañas, El Gall Xinador, M. José Alba, Miquel Prat, Belbt, Dolors García, Paki Goikoetxea, Anna García, Boon, Margarida Geronès, Pimpinela i F.X Vila Mitjà

L’exposició es podrà visitar els dies 28 i 29 de maig i 3,4, 5 i 6 de juny de les 10h a les 14h i de les 16h a les 20h, excepte els divendres en que l’horari serà de tarda.

Anna Maria Constanseu ha agraït la col·laboració, segons informen els impulsors de la mostra en un comunicat, de tots els artistes participants, la majoria de l’Empordà i dos de Caldes de Montbui, i ha volgut deixar clar que els preus de venda de les obres no corresponen al seu valor real sino que que els han ajustat per poder arribar a tohom.

Marta Ball·llosera, de la IAEDEN-Salvem l’Empordà ha comentat que molts artistes han demanat poder col·laborar i que s’està pensant organitzar una segona exposició.

En paral.lel a l’exposició s’ha elaborat un catàleg digital amb les imatges de totes les obres, les seves característiques i el preu de venda. Aquest catàleg es pot consultar a través del web de la IAEDEN-Salvem l’Empordà.