L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha instal·lat una tanca per limitar l’accés al pantà de Darnius Boadella després de detectar-hi activitats prohibides. Al paratge al voltant de la cua del pantà, dins el seu terme municipal, hi han detectat caravanes, tendes i furgonetes acampades, focs a terra i altres activitats que no hi estan permeses perquè és una zona inundable i és un municipi amb alt risc d’incendi. AL’ajuntament remarca que l’accés a l’esplanada és a través d’un pas estret i de difícil maniobra. Sovint els mateixos veïns han alertat els agents rurals o el Seprona de la situació. Fruit d’aquestes repetides denúncies, els Agents Rurals van redactar un informe en el que recomanen limitar l’accés a aquesta zona.