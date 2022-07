El top manta torna a omplir com cada estiu el passeig maritim de Santa Margarida, a Roses. Uns tres-cents manters ocupen cada vespre el front de mar a l’espai de vianants. L’Ajuntament manté l’estratègia dels darrers quatre anys intervenint la mercaderia abans que arribi al passeig i evitant els enfrontametns en aquesta zona. Es fan comissos a diari, segons l’Ajuntament.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, admet que malgrat els esforços i que les actuacions que porten a terme són efectives, no solucionen el problema perquè els manters continuen al passeig.

La xifra és inferior a la de fa uns anys quan superaven el mig miler, però continuen sent centenars de manters. Durant anys es va pressionar els manters amb comissos al passeig i intentant evitar que posessin la mercaderia. Des de fa quatre anys es va decidir canviar l’estratègia per evitar les corredisses i enfrontaments. «Les tradicionals corredisses en el passeig, eren infrucutoses, no serveix per res, genera problemes de seguretat per als agents de policies i els propis venedos, i al final el nombre de material comissat era molt baix».

Ara s’actua per fer decomissos fora de la zona de venda i l’alcalde assegura que les xifres són molt bones. Abans del 2019 el material comissat eren 4000 objectes. El 2019 van ser 18.000 i 25.000 els dos anys posteriors. «Sumant són més de 50.000 per tant, funciona, la conflictivitat baixa, i el nombre d’agents amb baixa laboral ha disminuit», constata l’alcalde. Ara bé, Joan Plana és clar i remarca que «resultats en dona, però quin és el problema? que els manters segueixen allà». Posa de manifest que no és només un tema policial,sinó «és unproblema d’arrel social».

La venda il·legal contravé l’ordenança d’ocupació de via pública i per tant és competència municipal. Però l’alcalde té clar que tenir tot el passeig ocupat per manters no es pot equiparar a un restaurant que ocupa més espai del que té assignat». Per tant, un any més han demanat i s’està treballant ala implicació dels Mossos. La tasca policial comporta molta feina de control i recollida d’informació per saber com es mouen.

Des de l’Associació de Comerciants de Santa Margarida, Ricardo Moraes, constata de nou el perjudici per als comerç local i la mala imatge que genera.