La directora general d’Energia de la Generalitat, Assumpta Farran, assegura estar a favor que Catalunya compti amb «una o més d’una» instal·lacions d’eòlica marina, i aclareix que aquesta instal·lació «no té per què ser el (parc) Tramuntana», planejat a la badia de Roses. Farran comenta que Total Energy, Cobra o bé Iberdrola també tenen plans d’eòlica marina per a Catalunya, si bé tot està a l’espera del pla d’ordenació de l’espai marítim que ha de dissenyar el Govern espanyol. Amb tot, la Generalitat vol garantir que es valori molt l’impacte sobre el territori de cada instal·lació i que cada projecte no porti associada una línia submarina, sinó que es comparteixin.