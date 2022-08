La frontera gironina que limita amb França comptarà amb deu nous estancs a la zona de la Jonquera i els Límits gràcies a les noves llicències que concedirà Hisenda, conscient de l’elevat volum d’ingressos que genera el mercat francès que compra tabac a terres gironines. El motiu és clar: el preu mitjà d’un paquet de cigarretes a Espanya se situa als 4,53 euros, mentre que a França aquest valor escala fins als 9,70 euros de mitjana, segons dades de la Comissió Europea. Part de la població francesa opta, doncs, per desplaçar-se fins als municipis catalans limítrofs per aconseguir tabac a meitat de preu. A altres països fronterers amb França, com Luxemburg, el preu és de 4,78 euros, similar al d’Espanya, però a Itàlia i Bèlgica, s’enfila i es col·loca a 5,16, i 6,90 euros, respectivament.

Més enllà d’aquests deu nous establiments -cinc dels quals se situaran a La Jonquera i els cinc restants als límits-, a escala catalana també se’n col·locaran quatre més a Les, la frontera lleidatana amb França. Així ho va publicar el Ministeri d’Hisenda al BOE el passat 26 de juliol, anunciant la concessió de 203 noves llicències d’estancs arreu de la península, després de gairebé vint anys sense oferir-ne cap de nova i determinant que el lloc s’ha escollit seguint criteris «comercials i de població».

El 14,7% de les proposades -en total, trenta concessions- cauen en territori espanyol fronterer, i és que són localitats que des de fa anys s’han convertit en grans punts de venda de tabac per ser zones de pas i en les quals el tabac és venut a un preu molt inferior al del país gal. Catorze d’elles se situen a Catalunya, onze més a diferents municipis de Navarra i les cinc últimes al País Basc, a Irun. Amb aquest nou moviment, el govern vol estimular l’economia del país davant dels estralls de la pandèmia, la crisi energètica i la inflació que ha arribat a nivells rècord aquest 2022.

En matèria de rendibilitat

Pel que fa a la demarcació de Girona, s’hi instal·laran 13 estancs, deu dels quals se situen a la frontera i se sumen als set que ja hi havia des d’un inici als límits amb França. En total, doncs, seran 17 estancs actius a la zona en els quals es podrà comprar tabac, a més de diaris, revistes i cromos. El president del Gremi d’Estanquers de Girona, David Juanhuix, assenyala que els ha «sorprès» l’elevat nombre de concessions que s’han fet a La Jonquera i els límits. «Confiem que el Govern s’ha estudiat no només els paràmetres comercials i de població, sinó també la rendibilitat dels establiments allà on han sigut col·locats, perquè és una xifra molt alta i no sabem com afectarà els locals ja existents», exposa. Amb això, sosté també que des d’anys enrere el tabac ha disminuït en vendes i que posar «tants estancs» en una mateixa zona, no els acaba de fer el pes perquè «el seu consum quedarà més repartit entre els diferents locals de venda i els ingressos seran inferiors als d’ara».

Des de la primera llei del tabac que prohibia fumar en determinats espais, Juanhuix afirma que el consum de cigarretes per persona fumadora ha minvat, però que el nombre de fumadors ha anat a l’alça: «són més persones, però consumeixen menys, perquè no poden fer-ho en alguns cercles on es mouen al dia a dia», explica.

Malgrat la incertesa que generen aquests nous emplaçaments, des del Gremi defensen la importància que té aquesta convocatòria de concessions de l’Estat per al sector, ja que té «moltes desavantatges malgrat ser un servei públic». «Els preus del transport, béns i serveis van a l’alça, i el tabac té un marge que no es modifica i, és clar, hi ha menys benefici», fa palès el president de l’entitat.

A subhasta

En relació amb les concessions, es duran a terme a través de la convocatòria d’una subhasta pública d’expenedories de tabac i la participació es desenvoluparà a través del portal de subhastes de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat. El termini per abonar el preu ofert serà d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació del llistat d’adjudicataris provisionals. L’abonament s’haurà d’efectuar al compte del Comissionat per al Mercat de Tabacs i, si transcorregut el termini d’un mes no es fes l’ingrés, la Comissió Tècnica notificarà el següent postor amb l’oferta més alta, que haurà de presentar la documentació en deu dies hàbils.

Juanhuix explica que, anys enrere, no era l’Estat que lliurava les concessions en una subhasta, sinó que eren particulars que presentaven els seus locals per obrir estancs i que, llavors, esperaven que els avalessin la proposta. «Aquest nou sistema no sabem com funcionarà, perquè si es tracta de fer una puja fins a aconseguir una llicència, cal tenir molt de poder financer per poder-ho fer».

Per esdevenir adjudicatari d’una concessió, caldrà ser una persona física major de 18 anys i tenir nacionalitat d’algun estat europeu, a més de no ser titular de cap altra expenedoria de tabac i timbre de l’estat, ni d’una autorització de punt de venda amb recàrrec.

Tots aquells qui vulguin optar a una de les llicències, hauran de comptar amb un local que tingui una superfície mínima d’atenció al públic de 20 metres quadrats, quedant exclòs d’aquest còmput l’espai corresponent a instal·lacions o magatzems que siguin restringits als consumidors. D’altra banda, haurà d’estar situat a una distància no inferior a 150 metres de qualsevol centre docent oficial, com són els d’educació primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional de grau bàsic; i també a una distància no inferior als 150 metres de qualsevol altre estanc de la zona.