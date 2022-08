Els Agents Rurals han suspès l’activació del nivell 3 del pla Alfa a causa de la pluja caiguda al nord-est de Catalunya aquesta tarda. La mesura havia d’entrar en vigor aquest dijous 18 d’agost a mitjanit i s’havia d’adoptar a 17 municipis de l’Alt Empordà per un increment del perill d’incendi forestal, motivat per l’entrada de vent de tramuntana. En concret, s’activava el nivell màxim per perill als municipis de Cadaqués, Cantallops, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou , Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.

L'entrada de Tramuntana fa activar el nivell 3 del pla Alfa a 17 municipis de l'Alt Empordà El cos també tenia previst tancar els accessos als espais naturals del cap de Creus i l’Albera. No obstant, amb les precipitacions registrades, suspèn aquestes mesures i ambdós espais naturals restaran amb els accessos oberts.