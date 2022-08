Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves, un d'ells menor, com a presumptes autors de l'agressió homòfoba que van patir dos nois durant la festa major de Lladó. Als arrestats els atribueixen un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques, un de lesions i un de furt, perquè van robar el telèfon mòbil d'una de les víctimes. Els fets van passar el 9 de juliol cap a les tres de la matinada quan dos nois marxaven de la zona lúdica de la festa i es van creuar amb un grup que els va insultar tot referint-se a la seva condició sexual. Després dels insults, els nois s'hi van abraonar i els van agredir, fent-los caure a terra. Un d'ells va aconseguir fugir i va demanar ajuda.

Aleshores, els agressors van parar i van fugir amb el mòbil d'un d'ells.

Els dos agredits, que són de l'Empordà van denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra el mateix dissabte al migdia. La policia va obrir una investigació, que ha acabat amb la detenció dels dos nois. El detingut major d'edat serà citat properament per declarar davant de l'autoritat judicial competent i el menor ho farà davant la Fiscalia de Menors de Girona.

L'alcalde de Lladó, Joaquim Tremoleda, va anunciar que l'Ajuntament es personarà com a acusació per mostrar el rebuig i la "condemna més enèrgica" del consistori a agressions com aquestes.