La Guàrdia Civil ha intervingut 70 quilos de marihuana en un camió carregat de peix a la Jonquera.

També ha detingut el conductor que viatjava cap a França amb la càrrega de droga oculta en un doble fons ubicat al sostre del vehicle.

El cos policial va fer la troballa dijous passat a mig matí a l'àrea de servei de la Jonquera.

Els agents feien ronda per l'àrea de servei i van veure un conductor que en detectar-los tenia una actitud sospitosa. Li van demanar per la càrrega que duia i els va informar que duia peix però estava molt nerviós i no els va detallar massa res. Arran dels fets, el van identificar i van escorcollar el vehicle.

Els agents van comprovar que sí que hi havia quilos de peix en caixes però després de la inspecció minuciosa de la càrrega i del vehicle, van detectar que la part superior de la caixa del vehicle semblava manipulada.

Gràcies al suport del gos policia que està especialitzat a detectar narcòtics van poder localitzar un amagatall al sostre: un doble fons on hi havia 70 paquets d'un quilo de la substància cadascuna. Una droga que va donar positiu a marihuana i el seu destí era França

Davant dels fets, la Guàrdia Civil va detenir al xofer del camió i l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

Les diligències instruïdes, juntament amb el detingut i la confiscació van ser posades a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres.