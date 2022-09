Científics de la Universitat de Girona (UdG), l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) han alertat en una compareixença al Parlament de l'impacte que poden tenir els parcs eòlics marins projectats al golf de Roses en la biodiversitat de la zona. En el marc de la Comissió d'Acció Climàtica, el professor de l'ICM-CSIC, Josep Maria Gili, ha assegurat que es tracta d'un espai "únic" que cal preservar. "Aquí hi tenim una mica la porta essencial d'entrada perquè tot el sistema funciona (...) Qualsevol alteració que es produeixi aquí afectarà no només el golf de Roses sinó la meitat de la costa catalana", ha afirmat. "No podem posar un altre Castor", ha conclòs Rafael Sardá, del CEAB-CSIC.