Amb l’objectiu de poder potenciar el patrimoni local, l’Ajuntament de Cabanes està treballant per recuperar la Torre de l’antic castell del municipi, i que d’aquesta manera, amb el temps, esdevingui un espai visitable. Actualment, aquest edifici és de propietat privada, i per això s’està negociant amb els amos la compra. «Estem treballant moltíssim. Crec que les negociacions van prou bé. Estan força avançades i esperem que en els mesos vinents es pugui resoldre favorablement», subratlla Àlex Hernández, alcalde de la població.

Tanmateix, des del consistori cabanenc es posa en solfa que el fet que la Torre sigui propietat de diverses persones, pot ser un hàndicap, ja que dificulta un acord comú. Tot i això, «val a dir que hi ha molts copropietaris que estan a favor de la venda», manifesta Hernández. Alhora, també admet que, com que aquest és un immoble «al qual no li poden treure cap rendiment els propietaris», seria positiu que fos propietat de l’Ajuntament, i que així «poguéssim participar amb subvencions de patrimoni històric», remarca.

En aquest sentit, actualment ja s’ha fet una valoració de la Torre, i tot i que es preveu fer-ne la compra, «si no es pogués, s’expropiaria», especifica l’alcalde de Cabanes. «En qualsevol cas, aquest pot ser un procés llarg», afegeix.

Preservar patrimoni

Segons s’informa des del consistori, la recuperació de la Torre de Cabanes significaria la preservació d’un patrimoni local que ara com ara està en desús, i que a més no està ben conservat. I és que amb la rehabilitació prevista, l’immoble es convertirà en «un punt visitable». A més, es podria fer un manteniment adequat, «que no s’està fent». «A vegades de la coberta baixen rocs. Algun dia pot haver-hi un accident», detalla el batlle de Cabanes.

En aquesta línia, Àlex Hernández no dubta a afirmar que aquest pot ser un pas històric per a la població, ja que actualment, tot i que no és un espai visitable, s’ha convertit en un emblema del municipi. «És la nostra Torre, i és del poc patrimoni que tenim. Certament, creiem que hem de mantenir-la i potenciar-la», afirma.

Val a dir que la Torre del poble de Cabanes és l’únic vestigi que es conserva de l’antic castell que hi havia hagut a la població. Datat del segle XIV, aquesta fortificació és un recinte emmurallat de l’edat medieval, del qual ara només es conserva aquesta torre de planta circular de deu metres d’alçada. L’immoble antigament pertanyia als vescomtes de Rocabertí, i està situat al bell mig del nucli urbà del municipi, a l’actual plaça de la Torre.